基努李維衰捲王力宏風暴！《駭客任務》梗圖瘋傳笑翻網友

由基努李維、凱莉安摩絲主演的電影《駭客任務：復活》，12月22日即將上映，和男主角一樣不修邊幅、喜歡蓄留落腮鬍的王力宏，曾經被封「台版基努李維」，最近他深陷離婚風暴，影迷打趣把兩個人製作成迷因梗圖，指王力宏是「激怒李蕾」，圖片在網路上瘋傳，笑翻一票網友。





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▲基努李維主演的電影《駭客任務》，隔了20年續集回歸大銀幕。（圖／華納兄弟提供）

《駭客任務：復活》的打鬥戲延續該系列的風格，讓主角大秀功夫動作，不少人對於尼歐在20年後會有什麼新武術動作感到期待。基努李維認為動作戲是一種形塑角色的方式，他再度與動作指導陳虎合作，呈現一種又軟又硬、軟硬兼施的武術風格，並將充滿情感的動作片段融入故事當中。





片中有許多大規模的動作場面，包含爆破、車子翻覆、驚心動魄的打鬥等，導演拉娜華卓斯基也在場確保每位演員看起來都是狠角色，期待帶給觀眾一場令人驚豔的視覺饗宴。其中武術結合東方與西方元素，呈現的動作風格較為流暢，但當大規模的打鬥戲縮減至兩人對決時，打鬥手法就會改走寫實路線，從迅速的功夫動作，變成兩人對戰的全力火拚。











▲《駭客任務》武術結合東西方元素，呈現兩人對戰的全力火拚。（圖／華納兄弟提供）

▲《駭客任務》有大規模的打鬥、火拚場面。（圖／華納兄弟提供）

一場精采的夜晚追逐戲中，可以看到兩架直升機俯衝街頭，兩邊都是大樓，同時又有車子翻覆的刺激場面，基努李維興奮表示：「大家會說你絕對做不到，你熬不過那種訓練，這個你做不到，那個你做不到，但我們當然做得到，《駭客任務》就是會超越極限！」演員凱莉安摩絲、潔西卡漢維克等人也對他在片中的表現感到佩服。



