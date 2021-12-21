疫情擔憂及法案受挫　美股週一跌逾1%

MoneyDJ新聞 2021-12-21 06:37:12 記者 黃文章 報導
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美股週一跌逾1%，因新冠變異毒株奧密克戎（Omicron）的擔憂加劇的影響，拜登總統1.75兆美元的支出法案受挫也拖累工業與原材料股的表現。標普五百指數過去3個交易日累計下跌3%，寫下9月底以來連續3天的最大跌幅；那斯達克指數過去3天累計下跌3.75%，也寫下今年5月以來的連續3天最大跌幅。
英國研究機構凱投宏觀（Capital Economics）市場經濟學家馬修斯（Thomas Mathews）表示，如果Omicron的擔憂能夠消退的話，股市可能會收復近期的一些跌幅；但鑑於央行將逐漸撤回貨幣寬鬆，以及股市多頭已經持續很長一段時間，該行預期未來幾年股市的報酬率將相當有限。
道瓊工業平均指數12月20日終場下跌1.23%（433.28點）、收34,932.16點。標準普爾500指數下跌1.14%（52.62點）、收4,568.02點。那斯達克指數下跌1.24%（188.74點）、收14,980.94點。費城半導體指數下跌0.76%（28.65點）、收3,732.39點。
道瓊指數前五大權重股當中，聯合健康保險（權重9.08%）下跌0.70%，家得寶（權重7.23%）上漲0.37%，高盛（權重7.12%）下跌2.67%，微軟（權重6.03%）下跌1.20%，麥當勞（權重4.88%）上漲0.01%。
荷蘭宣佈在聖誕和新年期間執行嚴厲的封鎖措施，出售非必需品的商店、酒吧、健身房、理髮店以及其它公共場所將關閉至1月14日；家庭訪客數量被限制在兩人，假期最多四人。英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）表示，不排除在聖誕節前實施進一步防疫措施的可能性。美國總統拜登將於21日針對疫情發表談話，可能宣布新的防疫措施。
經紀商萬達亞太（Oanda Asia Pacific Pte）資深市場分析師哈利（Jeffrey Halley）表示，年底受到假期因素的影響，預期市場的震盪將會升高，這期間可能只適合口袋夠深的當沖交易者進行交易，並不適合長期投資人進場。
對於全球主要央行將逐漸撤回寬鬆政策，布朗兄弟哈里曼（Brown Brothers Harriman）貨幣策略全球主管溫辛（Win Thin）表示，貨幣寬鬆的結束對於新興市場的打擊將更為明顯，稱過去六個月來，除了人民幣以外，所有新興市場貨幣兌美元都呈現貶值，土耳其里拉週一更是貶至新低水平。
1.75兆美元的《重建美好未來法案》(Build Back Better Act)是拜登政府的經濟主軸法案，同黨參議員曼欽（Joe Manchin）祭出震撼彈、公開反對。曼欽是法案過關的指標人物，此舉有如對拜當局揮出重拳，現行版本法案等於胎死腹中。高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）最新報告因此將明年第一季的美國經濟成長預估從3%下調至2%。
標普500指數11大類股全面下跌，金融、工業與原材料類股都有2%以上跌幅。各類股表現分別為：通訊服務（-0.84%）、可選消費（-1.77%）、基本消費（-0.23%）、能源（-1.76%）、金融（-2.42%）、醫療保健（-0.62%）、工業（-2.05%）、資訊科技（-1.26%）、原材料（-2.26%）、房地產（-0.85%）、公用事業（-0.33%）。
個股表現部分，科技龍頭：蘋果（-0.81%）、微軟（-1.20%）、谷歌（-0.28%）、亞馬遜（-1.73%）、臉書（-2.50%）、特斯拉（3.50%）。半導體晶片：美光（-1.17%）、超微（-1.42%）、賽靈思（-1.99%）、Nvidia（-0.29%）、高通（-0.07%）、德州儀器（-1.11%）、英特爾（-2.02%）。台股ADR：台積電ADR（-1.19%）、聯電ADR（-1.26%）、日月光ADR（-1.37%）、中華電信ADR（0.44%）。
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資料來源-MoneyDJ理財網