中國帶貨女王逃稅遭罰58億！官媒：調節收入、促共同富裕

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中國官媒之一的《中國新聞網》認為，薇婭偷逃稅被罰一事，釋放了3重信號。第1，巨額罰單方能彰顯稅收公平。薇婭收入頗豐，卻千方百計逃稅，嚴重缺乏對法律的敬畏和社會責任，故對她的裁處也是「一次違法，終生難忘」，充分顯示稅務部門嚴厲打擊各類涉稅違法犯罪行為的決心，也再次向社會發出強烈警示，依法納稅是每個公民應盡的義務，法律面前人人平等，不管是明星還是網紅，觸碰法律底線，都逃脫不了法律的嚴懲。
第2，不讓網路直播成稅收盲區。當前直播帶貨經濟發展的如火如荼，知名度高的網路主播賺得「盆滿缽滿」，享受發展紅利，本該帶頭守法、誠信納稅，但偷逃稅卻成為網路直播行業的潛規則，因此中國的稅務部門不斷出手，提醒網路直播行業不會成為法外之地，也不能成為稅收的「灰色地帶」和盲區。
最後，《中國新聞網》評論還提到，政府不斷強調要促進共同富裕，合理調節高收入，取締非法收入，而明星藝人、網路主播們皆屬於高收入群體，稅務部門嚴查偷逃稅，也釋放了對高收入群體「加大稅收監管力度」的信號，亦有助於維護法律尊嚴，調節收入分配，促進社會公平和共同富裕。
《美國之音》分析，帶貨能力超強的薇婭未能逃脫北京自今年以來，針對高科技公司、網絡平台、課外輔導、社群平台以及飯圈文化在內的大規模整肅，顯示電商也遭遇越來越嚴厲的監管。《希望之聲》則指出，近期北京政府以道德為制高點，對中國的資本圈、文藝圈進行了大規模清掃，背後除了內部矛盾和衝突外，更因遭遇財政危機，所以面對上兆規模的直播市場，便再度以法律為制高點，向身家豐厚的直播主們開動了「收割機」。