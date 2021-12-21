甲骨文砸283億美元　收購第二大電子病歷公司Cerner

MoneyDJ新聞 2021-12-21 09:04:40 記者 李彥瑾 報導
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全球最大資料庫軟體公司甲骨文(Oracle)12月20日發新聞稿宣佈，以全現金方式收購電子病歷公司Cerner，收購價每股95美元，總價約283億美元，為甲骨文史上規模最大的併購案。
CNBC、路透社等外媒報導，甲骨文在新聞稿中表示，預計在2022年內完成收購，未來可將大量健康資訊導入其雲端服務，提升該公司在醫療保健領域的影響力，吸引更多醫療院所客戶使用其雲端平台。
分析師指出，醫療保健已成為雲端服務公司的重要戰場，因為該產業蘊藏非常龐大的商機。在美國，醫療保健支出佔國內生產毛額(GDP)近20%，採用最新數位工具的進展卻又相對緩慢。
Cerner為電子病歷(又稱電子醫療紀錄，EMR)服務商，提供醫院使用電腦數位化資料來儲存病歷，並整合健康資訊大數據分析，公司市值約230億美元，是僅次於Epic Systems Corp.的第二大EMR供應商。
《華爾街日報》16日率先報導，甲骨文正在與Cerner談判收購事宜。消息曝光後，17日甲骨文(ORCL.US)股價大跌6.39%，20日續跌5.15%。
目前甲骨文在醫療保健領域已佔有重要地位，向醫療保險公司、醫療保健業者和公共衛生系統提供資料分析技術，協助提高效率並改善治療效果。
根據Constellation Research的數據，2021年，全球醫療紀錄儲存和分析軟體市場，銷售額有望達291億美元、2025年成長至355億美元。其中大部分支出用於內部電腦系統，未來將陸續遷移到雲端平台。
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資料來源-MoneyDJ理財網