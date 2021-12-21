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NBA／Curry會參加巴黎奧運嗎？Kerr：他想打我去幫他說

▲Stephen Curry和Klay Thompson代表美國隊出賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry和Klay Thompson代表美國隊出賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-12-21 09:58:27｜2021-12-21 10:24:41

Stephen Curry已經是公認的史上最佳射手，但他生涯至今還欠缺兩個最重要的榮譽，一個是總冠軍賽MVP，另一個則是奧運金牌。前者他本季有望去爭取，後者則可能需要一些運氣。

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Curry過去曾經和美國隊一起拿到2枚世界盃(世錦賽)金牌，也多次表達自己想征戰奧運的意願。但為了備戰本賽季，他最終還是決定不參加今年的東京奧運，也錯失了隨隊摘下金牌的機會。

由於2024巴黎奧運時，Curry已經36歲了，不少人認為他要獲選國家隊的機會比較小一些。不過剛剛接任美國隊新任總教練的Steve Kerr認為，只要保持健康、沒有理由認為他無法保持好狀態到那個時候。

「如果Steph健康且想打奧運，我很確定我可以說服Grant(Hill)將他列入名單之中。」Kerr表示，他顯然很希望Curry能成為美國隊的一員，但現在評論他是否會加入國家隊還言之過早，因為球員的計劃變化很快，而且現在距離巴黎奧運還很久。

過去並不是沒有高齡球隊代表美國隊打奧運的例子，最近一次應該就是2008年時的Jason Kidd，當時35歲的他，擔任球隊中精神領袖的角色，最終也率領小老弟完成「救贖之隊」的任務，拿回失去的金牌。隨著運動醫療科學越來越進步，加上Curry的打法並不是太依賴體能，他應該有機會在3年後保持一定的狀態。

美國籃協剛剛正式宣布Kerr成為國家隊教頭，他將在 2022-2024 年執教美國隊，將帶隊出征2023年FIBA籃球世界盃和2024年巴黎奧運。他的助教陣容也相當豪華，包括Monty Williams、Erik Spoelstra和Mark Few。

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