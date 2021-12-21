NBA／Curry會參加巴黎奧運嗎？Kerr：他想打我去幫他說

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由於2024巴黎奧運時，Curry已經36歲了，不少人認為他要獲選國家隊的機會比較小一些。不過剛剛接任美國隊新任總教練的Steve Kerr認為，只要保持健康、沒有理由認為他無法保持好狀態到那個時候。
「如果Steph健康且想打奧運，我很確定我可以說服Grant(Hill)將他列入名單之中。」Kerr表示，他顯然很希望Curry能成為美國隊的一員，但現在評論他是否會加入國家隊還言之過早，因為球員的計劃變化很快，而且現在距離巴黎奧運還很久。
過去並不是沒有高齡球隊代表美國隊打奧運的例子，最近一次應該就是2008年時的Jason Kidd，當時35歲的他，擔任球隊中精神領袖的角色，最終也率領小老弟完成「救贖之隊」的任務，拿回失去的金牌。隨著運動醫療科學越來越進步，加上Curry的打法並不是太依賴體能，他應該有機會在3年後保持一定的狀態。
美國籃協剛剛正式宣布Kerr成為國家隊教頭，他將在 2022-2024 年執教美國隊，將帶隊出征2023年FIBA籃球世界盃和2024年巴黎奧運。他的助教陣容也相當豪華，包括Monty Williams、Erik Spoelstra和Mark Few。