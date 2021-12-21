美股收黑、台股早盤震盪　一度盤下又急拉反彈

市場擔憂拜登政府1.75兆美元法案失去參議院關鍵支持票，再加上擔憂Omicron疫情增溫，美股四大指數昨（20）日全收黑。而今（21）日亞股多走揚，其中日股漲1%，至於台北股市開盤漲17.73點，加權股價指數以17686.84點開出，早盤一度來到盤下17652點，但又立刻急拉反彈，上漲60點以上，來到17743點左右。鋼鐵與太陽能昨強今弱、DRAM族群則表現亮眼。
記者許家禎/台北報導
2021-12-21 09:55:45
道瓊工業指數20日下跌433.28點，或1.23%，收34932.16點；標普500指數下跌52.62點，或1.14%，收4568.02點；那斯達克綜合指數下跌188.74點，或1.24%，收14980.94點；費城半導體指數下跌28.65點，或0.76%，收3732.39點。
美股昨日重挫，但台北股市今日開盤漲17.73點，加權股價指數以17686.84點開出，早盤狹幅震盪，一度來到盤下17652點，但又立刻急拉反彈，上漲60點以上，來到17743點左右。主要是金融股發動，像是富邦金、開發金、永豐金漲1%上下。
權值股台積電由黑翻紅，來到盤上599元的位置。聯電漲1%，來到63元。聯發科漲1.8%，來到1075元。鴻海也相對強勢漲1%左右，約104元。旺宏漲2%以上，大立光亮眼漲6%，來到2405元。盤面焦點為DRAM族群，華邦電、南亞科漲2到3%，晶豪科漲1.5%。鋼鐵與太陽能昨強今弱，官田鋼、大國鋼、中鴻、國碩、安集跌幅大約2到3%。