Omicron強襲美國！一周病例暴增6倍佔逾7成　成主流病毒

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但在前一週，即12月11日當周，Omicron變種病毒感染案例僅佔12.6%，而12月的第一週，Omicron變種病毒感染病例僅佔1%。報導指出，美國再出現第一起Omicron變種病毒病例之後，不到3週的時間，暴增至73%以上，且已經成為了美國主流病毒株。
美國目前已經有48州通報Omicron變種病毒感染案例，目前僅奧克拉荷馬州以及南達科他州尚未傳出Omicron變種病毒現蹤消息。根據數據顯示，在美國西北部以及東南部的部分地區，Omicron變種病毒感染案例佔了95%以上。
美國今年上半年大規模接種疫苗，確診數也開始減少，並且解除了封城措施，也讓美國總統拜登一度贏得大眾讚譽。但美國仍有許多人不願打疫苗，導致Delta變種病毒持續在美流行，感染也再次提升，如今Delta變種病毒疫情尚未停歇，Omicron變種病毒也來勢洶洶。美國白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）先前曾經警告，Omicron變種病毒可能會在Delta變種病毒之後帶來另一波高峰。美國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）也指出，Omicron變種病毒傳染性非常強，可能會讓美國單日確診飆升到數十萬甚至100萬例，造成醫療負擔。
隨著Omicron變種病毒蔓延，包括紐約、華盛特區頓在內，美國各地區都加強防疫措施，華府市長鮑賽（Muriel Bowser），將從21日開始恢復室內強制戴口罩規定，直到明年1月31日上午為止。
紐約市長白思豪（Bill de Blasio）則表示，目前正為空前多人進行病毒篩檢。不過紐約時報廣場（Times Square）的年度跨年慶祝活動，目前戶外活動仍按照預定計畫進行，想參加的民眾都必須接受完整疫苗接種。
根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，美國平均每天新增13萬499例確診，比起前一週高出10%。目前全國重症病床使用率已經高達80%，其中5分之1是新冠肺炎患者。
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