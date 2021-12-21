他爆紅後陷低潮！陳柏霖送驚人禮物 勸「不要有大頭症」
YELLOW黃宣2020年發行的專輯《浮世擊》，獲得2021年金音創作獎「最佳創作歌手獎」與「最佳節奏藍調歌曲獎」。而他在昨（20）日推出全新創作專輯《BEANSTALK》，同時舉辦發片記者會，黃宣表示在發行《浮世擊》專輯後，自己曾陷入低潮，後來透過不斷的沉澱及反思，發現只有自己才是自身唯一的救贖，並理解到告別才是成長。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-21 10:17:43
記者會現場黏上假鬍子的黃宣，一開場就表示自己今天是「傑克」，因為新專輯的靈感來源是「傑克與魔豆」，希望給大家一點不同的感覺，並放話：「整個宣傳期都會黏上假鬍子，請大家監督我！」接著黃透露，在《浮世擊》專輯太想表現自己，有許多天馬行空，這張新專輯比較像是寫給自己的情書，藏著自己脆弱柔軟的一面，透過探索自己存在的價值，發現自己的音樂成為了自己的救贖，希望這張專輯像是攀藤而生的豆莖一樣，在大家心中長出不同樣貌。
陳柏霖擔任嘉賓無預警現身站台，他提到知道新專輯《BEANSTALK》發行後，特別一早就起來聽，而他帶來藝術家Sablo Mikawa的畫作，黃宣一看就說：「背景是黃色！上面有巨人！太適合我了吧！」畫上的巨人身體很大、頭很小，陳柏霖半開玩笑的說：「黃宣現在肯定會越來越有人氣，希望他不忘初衷，不要有大頭症！」