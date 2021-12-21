跟塑膠說再見！IKEA計畫2028年前逐步淘汰塑膠包裝
近日IKEA宜家家居宣布，為了減少塑膠垃圾和污染，計畫到2025年前前禁止在任何新產品上使用塑膠包裝，並於2028年前逐步達成庫存商品全面禁塑的目標。通過逐步淘汰非永續性包裝材料，IKEA將減少塑膠包裝的使用，要讓產品僅使用可再生和回收材料，達到真正的減塑。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-21 10:21:36
過去，產品包裝是IKEA商業模式的關鍵組成，為了應對塑膠垃圾和環境污染問題，IKEA已經大幅減少了包裝中所使用的塑膠，目前每年使用的包裝材料當中，塑膠組成的已不到10%。為了更進一步接近永續發展的目標，IKEA將進一步淘汰所有商品包裝中的塑料，只使用可再生或回收材料。
負責IKEA瑞典總部的包裝部門經理經理歐爾森（Erik Olsen）表示，逐步淘汰商品包裝中的塑料是接下來的重要措施，「它將有助於我們採用可再生的包裝材料，實現減少塑料污染、利用可再生和永續資源製作包裝的承諾。我們將在未來幾年逐步實現這項轉變，並以『紙』作為主要材料來製作包裝，因為紙製品不僅可回收、可再生，而且在世界各地能被廣泛循環使用。」
每年，IKEA集團在大約92萬噸的包裝材料上，花費總額超過10億歐元（約新台幣3100億元），但光是2020年，他們的年營收便逼近400億歐元，其中就有大量產品是透過塑膠材料包裝。而自2018年起，從北歐起家的IKEA便提倡兩大減碳方針，包含在2030年前要讓全數產品只使用可再生和回收材料，以及在2025年前達到用電動車當作產品送出前的最後一哩貨運。
不過，IKEA也提到，塑膠包裝仍會留在幾樣特定食品的某些部分，以確保符合食品安全標準，而拋棄式餐具、吸管則會分別改成木製、紙製，以達到更永續發展的目的。