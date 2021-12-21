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臺北市政府衛生局為提升周產期高風險孕產婦健康照護、守護孩童健康成長，自109年起配合中央及北市政府政策加強嬰幼兒照護，結合臺北市立聯合醫院辦理「營造健康家庭與兒童醫療照護網」，提供北市3歲以下的嬰幼兒全面健康照護，新手父母也能透過照護網獲得育兒知識及技能等專業指導。由兒科醫療團隊，如兒科醫師、護理師、個案管理師、營養師、社工師等到兒童家中進行訪視，以盡早發現兒童健康問題，減少居家環境危險因素，預防兒童意外事故發生，讓嬰幼兒在成長過程中，能獲得更多更好的生活資源及全面照顧。
北市友善照護網 保衛孕幼健康
臺北市政府衛生局更於今(110)年聯合5家院所及民間團體共同推動「周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」，強化弱勢族群母嬰健康，提升健康意識、規律產檢。
收案對象包含，有菸酒者、多胞胎者、確診妊娠高血壓/糖尿病(教育程度為高中職以下或為原住民、新住民)、藥物濫用高風險群、未滿20歲者、低/中低收入者、受家暴未經產檢個案、母親孕期全程未做產檢個案的新生兒及身心障礙孕產婦。經個案同意後提供孕產婦從孕期到產後6周/6個月的追蹤關懷及訪視，強化孕產婦及新生兒的照護服務。
除了為嬰幼兒及孕婦提供充足且友善的醫療整合政策服務外，臺北市政府為鼓勵生育，推出「助您好孕3.0版」，整合資源包含優生保健、育兒支持服務、育兒補助、職場友善等，共同為民眾分擔育兒的壓力，增加更多元彈性的育兒選擇，民眾可至助您好孕3.0網站查詢最新資訊(網址：https://born.taipei/)，一起為建構友善婦幼環境、提升兒童的幸福健康努力。
資料來源：健康醫療網 孕兒好福氣 建構友善婦幼環境
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