2021年「娛樂圈離婚CP」！攜手多年仍分開　導火線一次看

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今年元旦時，福原愛自行返回日本，為擔任日本東京的奧運國家隊球評做相關準備，卻在春節期間對江宏傑提出離婚，更遭到日媒拍到與高帥學弟單獨遊橫濱，4年半台日婚姻最終仍是劃下句號，據傳兩人感情並無不好，且江宏傑疼老婆，多數事件都對於福原愛言聽計從，後續爭議仍舊不斷。
２．汪小菲、大Ｓ
今年6月汪小菲在微博發文提到兩岸議題，更是在文中爆走飆罵「漢奸」，令大S非常火大，在當時就已經揚言要離婚，雖然後續並沒有馬上離婚，但最終仍是在11月發出正式公告。而近日，網友更是瘋傳汪小菲婚內出軌，大S對於汪小菲遭爆婚內出軌，她表示：「一切都過去了」現在自己只專注珍惜當下，同時感謝身邊關心她的人。
3．理科先生、理科太太
兩人宣布離婚後，外界盛傳是因為理科先生假借疫情為由，一直不從美國到台灣，造成女方獨自一人在台照顧小孩，變成偽單親媽媽的狀態，最後兩人也真的走向離婚。
在宣布離婚前理科太太8月為兒子慶生，IG寫下「翻山越嶺才能見兒子一面，不管多辛苦都不會成為理由，什麼山我都會翻過去。缺席的人永遠有理由，但媽咪不會有，媽咪會永遠在你身邊，陪伴你長大」，當時就被許多人聯想是在暗指老公，而後來也真的斬斷5年婚姻情。
４．王力宏、李靚蕾
兩人攜手婚姻8年，日前宣布離婚時，表示「兩人對未來生活方式有不同規劃」，但在2天後王力宏遭到前妻在社群發長文控訴，婚前婚後都與他人性關係混亂，且將老婆當作生小孩的工具，有自戀型人格加性成癮，震驚整個演藝圈，風波更是延燒數日雙方隔空交火，最終以王力宏發出聲明道歉，並宣布「暫時離開演藝圈」，戰火暫時劃下休止符。（編輯：鍾怡婷）