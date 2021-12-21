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王力宏不只是爸寶！媽寶行為遭起底　「請假也要母出面」

▲王力宏不只是爸寶，還是媽寶。（圖／翻攝王力宏工作室微博）
▲王力宏不只是爸寶，還是媽寶。（圖／翻攝王力宏工作室微博）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-12-21 11:30:00

王力宏日前宣布與李靚蕾離婚，沒想到隨即遭李靚蕾「核彈級」連環爆料，揭發王力宏混亂私生活，兩人一來一往透過社群媒體隔空交火，王力宏方面甚至派出王爸爸替他喊冤，可惜卻是提油救火，事件雖以王力宏的道歉文暫時告一段落，但其實王力宏的爸寶、媽寶行為早已不是首次。

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王力宏在李靚蕾爆料後，神隱數日，還派出高齡80歲的爸爸當救火隊，讓王爸爸寫下親筆信，反駁李靚蕾的所有說詞，還指控是李靚蕾以胎兒逼婚，且女方還獅子開口要上億贍養費，文中不斷強調王力宏沒有出軌等，結果親筆信一曝光，反倒坐實了李靚蕾先前曾透露的遭王家全家人霸凌一事，也讓許多網友表示，王力宏根本是爸寶。

▲王力宏父親王大中出示親筆信，指李靚蕾要求數億元台幣贍養費。（圖／宏聲音樂提供）
▲王力宏父親王大中出示親筆信，反駁李靚蕾指控。（圖／宏聲音樂提供）
回顧王力宏先前就有的媽寶行為，22歲就出道的他，回台發展對台灣環境不熟悉，對媽媽非常依賴，也常常在公開場合提到與媽媽感情很好，可是這樣依賴的感情，最後卻成了媽寶，據《CTWANT》報導，就連唱片內容、事業發展都要媽媽出面溝通，甚至有次王力宏在跑校園活動時，臨時身體不適，希望最後一場可以請假，但因為有合約在不能缺席，他竟然打給媽媽，由媽媽幫忙請假。

▲王力宏昨（19）日發出澄清文，豈料通篇卻寫錯前妻李靚蕾的本名，也讓大批網友看傻眼。（圖／翻攝李靚蕾IG）
▲王力宏（右）遭李靚蕾爆料後，推出爸爸幫忙澄清，自己卻龜縮。（圖／翻攝李靚蕾IG）

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