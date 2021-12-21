11月最夯手機出爐！iPhone 13獨霸前6　萬元入門機大亂鬥

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觀察11月熱銷單機排行榜，全台熱銷單機仍由iPhone 13 128GB拔得頭籌，上月僅次於三星Galaxy A52s 5G（8GB/256GB）的iPhone13 Pro Max 128G也前進一席；另外，隨著iPhone 13系列穩定供貨下，前一代熱銷單機iPhone 12 128G本月降到第13名，預期會在iPhone SE3上市後慢慢結束產品生命週期。
在台灣熱銷前20款手機之中，三星則是由A系列的A52s及A22兩規格、A32 5G（6GB/128GB）霸榜，Galaxy A52s 5G（8GB/256GB）更蟬聯本月安卓熱銷冠軍機型，上月進榜的旗艦機型Galaxy Z Flip3仍是市場上最夯的旗艦機，可惜排名22，未擠進排行榜內。
傑昇通信指出，三星上榜的五款手機都是中階與入門的機型，受年末購物旺季影響，加上同期機型選擇性多元，導致本月榜單可說是入門機大亂鬥，相信即將於明年發布的S22系列，能再帶起一波換機動能。
而本月進榜的新同學則是OPPO A55、vivo Y21及Redmi Note10，傑昇通信提到，新進榜的機型都在萬元以下，OPPO A55及vivo Y21都是主打5000mAh大電量、6.51大螢幕、各方面表現不錯的入門4G手機；比較特別的是，等了一年再次進榜的小米，並不是新機小米11系列，而是以實用為主的高性價比手機Redmi Note10 5G排名第19，以6月當時上市的機型來看，規格配備都在上等，且是官方定價7千有找的5G手機，的確是能無痛入手的好選擇。