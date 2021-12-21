民生品不能少「這物」 10大網友最愛買：衛生紙只排第5
2021年即將結束，Yahoo奇摩購物揭曉今年「網友最愛買民生用品榜」，綜觀榜單發現，以往通常都是衛生紙最熱賣，銷售量可以疊出好幾座101大樓，但受到疫情影響，防疫用品常備化，造成民生用品排行大洗牌，網友最愛買的民生用品冠軍變成醫療口罩，在居家防疫之下，可整箱宅配送到家的礦泉水位居第二名。
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-21 11:43:07｜2021-12-21 11:49:58
今年疫情仍盤據民眾日常，尤其5月中旬本土疫情大爆發，三級警戒帶動民生用品網購需求飆升，Yahoo奇摩購物盤點今年十大「網友最愛買民生用品榜」，每天外出都必須隨身攜帶的口罩買氣不墜，銷量年增3倍，擊敗衛生紙奪下年度民生用品熱賣冠軍。
防疫常備物資的網購銷售量大幅成長，「悅氏light鹼性水」拿下第2名，同樣是箱購優勢的「舒跑鹼性離子水」、清爽無負擔的「Crystal Valley礦沛氣泡水」紛紛進榜，都是人氣極高的民生用品。
疫情下健康飲食也蔚為風潮，「桂格養氣人蔘」意外衝上第3名，方便沖泡且營養價值高的「桂格原味大燕麥片」，還有「亞培安素」、強化免疫力的「正官庄高麗蔘元PLUS隨身包」全都進榜，可看出疫情之下民眾更注重保健，力求提高抵抗力。此外，由於民眾心理對原料、乳源供應短缺的憂慮，促動可長期保存與保鮮的「衛生紙」、「保久乳」買氣暴衝，成為年度十大熱賣民生用品之一。