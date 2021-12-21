我是廣告 請繼續往下閱讀
皮膚科醫師許哲豪表示，肌膚老化分為「內因性」及「外因性」。內因性是隨著年紀增長的自然老化，而外因性則是外在因素使得肌膚老化，最常見為紫外線引起。紫外線雖然可以殺菌，但過量也會使人體的皮膚細胞產生病變，並且造成肌膚內的膠原蛋白、彈性纖維流失，出現鬆弛、表皮粗糙、斑點、細紋等問題，最嚴重的就是引發皮膚癌，也因此現今醫學上越來越重視光老化的問題。
影響皮膚的紫外光依不同的波長區分為UVA、UVB，其中UVB波長較短（280-320奈米），因此照射到皮膚的深度較淺，會改變皮膚新陳代謝的週期，使皮膚乾、毛孔粗大，以及曬紅、曬黑；而UVA波長較長（320-400奈米）會到達皮膚深層，直接影響皮膚細胞、組織，例如膠原蛋白或彈性纖維，使其變質、變形，肌膚老化因此失去彈性，產生皺紋和細紋。
不只逆轉光老化 還能改善皮膚病
許哲豪醫師表示，對抗光老化「預防重於治療」。首先，防曬非常重要，除了防曬做好，還可搭配具有抗氧化功能的外用維他命A、C、E或穀胱甘肽等，不過外用的方式，皮膚能吸收的有限，因此醫學上經常使用脈衝光進行治療，現今技術進步下推出新一代M22（俗稱星動光）。
M22和雷射光不同的地方是，雷射屬單一波長，具有高能量破壞的特性，而M22是溫和的光波，可針對不同的皮膚問題，選擇合適的波長濾片並照射皮膚表面，來逆轉光老化所造成的皮膚傷害。許哲豪醫師提出，在實證醫學上，於《國際美容及雷射治療雜誌》中，一篇進行了12年的追蹤研究，從上千例受試者中發現，脈衝光有助於改善光老化的問題，包括細紋減少、毛孔變小、皮膚提亮、以及達到回春緊緻效果，這樣的治療觀念就是「以光養膚」的概念。
9種濾片精準針對不同病灶、探頭設計更親切
許哲豪醫師回憶，2017年他受邀到以色列原廠參訪，提供皮膚科醫師臨床意見與工程師探討過設計方向，其後，便是如今的新一代M22。脈衝光的研發歷史已有20年，早期的脈衝光沒有濾片，但到新一代M22，有高達9種濾片，可依照每位患者的狀況，選擇不同的濾片，以此產生不同波長（400-1200nm），針對症狀進行治療，例如改善痘痘及痘疤、殺死致痘的痤瘡桿菌，或改善暗沉膚質、泛紅的酒糟肌、斑點毛孔等等，甚至還可以除毛。
新一代M22探頭分為大、中、小尺寸，能精準針對不同病灶進行治療，許哲豪醫師補充，以前探頭很大，一旦能量高就會讓病人感到疼痛；現在探頭選擇多樣，痛感降低，且更加有效、安全、舒適，對怕痛的愛美人士是一大福音。最後，許哲豪醫師叮嚀，平日注重飲食均衡和保養，避免抽菸、熬夜，攝取胡蘿蔔、綠葉類蔬菜、藍莓、綠茶、番茄等抗氧化食物，並保持正常生活作息及運動，才是對抗肌膚老化的不二法門。
資料來源：健康醫療網 皮膚越曬越老怎麼辦？ 新機上市可逆轉紫外光老化
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊