首座滯洪池遊戲場啟用　配合春節設計城堡造型花圃超吸睛

高雄位於三民區與鳳山區交界的寶業里滯洪池，由水利局打造的第一座結合蓄洪空間及遊戲場的多功能活化設施，今 (21) 日正式啟用，其中遊戲設施包含 3 條溜滑梯及 1 座滑步車賽道，提供給兒童使用，並配合明年春節精心設計城堡造型的花圃，更帶來視覺享受。

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▲水利局在不影響滯洪功能的前提下，設置遊具設施，不僅有助於活化滯洪池空間，同時也能帶動週邊住戶增加戶外活動。(圖／高市府水利局提供)

不過 ， 水利局也 指出， 寶業里滯洪池的溜滑梯均有經過 TAF 遊具檢驗合格，但近期仍有部分小朋友在體驗溜滑梯時，因為速度過快，曲度太大，造成碰撞之情事，考量小朋友肢體無法靈活控制，故中間的彎曲型溜滑梯暫不開放，在評估合適開放對象、改善曲度或速度等檢討後，再行開放。

水利局表示，高雄每年 12 月到隔年 4 月是屬乾旱季節在不影響滯洪功能的前提下，設置遊具設施，有助於活化滯洪池空間，同時也能帶動週邊住戶增加戶外活動。未來水利局新設的乾式滯洪池，均會考量搭配遊具設計。

水利局利用寶業里滯洪池原始坡面，在不破壞既有構造物前提下興建 3 條溜滑梯，其高度 6 公尺，平均滑梯長度約 18 公尺，表面是採用磨石子材料，擺脫制式罐頭遊具塑膠材料，以增加溜滑梯的體驗速度，設計上 3 條溜滑梯各有不同的線型，讓兒童感受不同的速度感受。