王力宏私約哪位人妻？網分析「蕾神不踢爆」原因：很高招
王力宏與李靚蕾離婚後，女方核爆級長文揭穿私下真面目，其中更是控訴男方私下與女藝人有不正當關係，除了By2妹Yumi受到蕾神之槌認證外，爆料文內與王力宏有不正當關係的已婚女姓人妻，但李靚蕾始終沒有出面認證其廬山真面目，而網友分析其背後的原因，更是大讚這一招很聰明。
編輯中心/綜合報導
2021-12-21 14:37:44
根據李靚蕾的社群發文，該女藝人與王力宏婚前就曾發生性關係，兩人各自婚嫁後，還是彼此糾纏不清，女方甚至欺騙自己的老公，而王力宏則是即便「違法」也要飛奔去找她，幾條線索讓網友不斷拼湊，希望能夠挖出該名女藝人的真實身份。
對此，就有網友在《PTT》好奇發問，為何李靚蕾不公開已婚人妻的真實身份，而不少人卻稱讚不公開才是聰明的決定「攻擊她根本對蕾未來養小孩沒好處，蕾那麼聰明何必」、「本來就沒必要扯到底，會在這種時候把所有女生底細都翻出來，才顯得格局低才叫輸好嗎？」、「已婚女算支線，宏宏目前已停損不適合再燒了」、「這才是聰明的一手，本來傷害那位女藝人就不是主線啊」。
對此也有不少人猜測，是給對方留下後路，「她目的又不是報復這些女的」、「留後路，畢竟有小孩，女人何苦為難女人」、「因為不需要，她本來也就沒點名要開支線，不然早就爆了」。（編輯：鍾怡婷）