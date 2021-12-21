40位發起人、72家指標團體 共組台灣高科技廠房協會
為因應全球高科技產業鏈的變局、提升專注高科技廠房設施之技術以及厚植台灣高科技產業國際競爭力，由40位發起人和來自高科技廠房業主、學術機構、研發單位、建築師、工程顧問公司、營造廠、設備材料供應商等72家科技指標發起團體，日前共同組成台灣首個以高科技廠房設施為主的「台灣高科技廠房設施協會」。
記者許家禎/台北報導
2021-12-21 12:20:51
協會原屬國際半導體產業協會台灣辦事處(SEMI Taiwan)下的委員會(semi-Committee，為更能發揮以「廠房設施」為主體的團體願景，未來仍將持續與以「設備材枓」為主體的SEMI合作，互補互成，攜手守護和提升台灣高科技及其廠房設施產業，並共同協力促進高科技廠務上下游產業之鏈結，使台灣高科技廠房設施產業更具國際競爭力。
40位發起人和來自高科技廠房業主、學術機構、研發單位、建築師、工程顧問公司、營造廠、設備材料供應商等72家科技指標，於本月12月17日在國立台灣大學竹北分部碧禎館舉辦成立大會。由帆宣總經理林育業擔任第一屆理事長。常務理事包括聯電處長許書章、台積電副處長洪永迪、台灣美光處長蕭淑云、創控董事長王禮鵬。漢民副董事長許金榮與台積電副總經理莊子壽則擔任協會榮譽理事長。
帆宣總經理林育業致詞時表示，經過前面(SEMI高科技廠房設施委員會)八年的努力，現在組織已經相當完整且健全，尤其理監事各公司前來協助的菁英工作小組與秘書處之緊密協調與合作，讓協會未來的發展充滿前景。協會預計將於明年3月舉辦高科技廠房設施國際論壇，待疫情趨緩後，更多的活動也將展開，相信大家可以在這些活動中得到許多收穫。
台灣高科技廠房設施協會的宗旨，是成為著重於高科技廠房設施關鍵技術之全球性卓越組織。目標任務有整合台灣國內、外廠房設施的相關資源。厚植台灣高科技產業之競爭力。透過相互合作來促進廠房設施關鍵技術之提昇。增益廠房設施標準之擬定。