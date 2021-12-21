怕中俄高超音速導彈速度太快 美大學院長：可靠駭客對付
美國在高超音速導彈的科技發展上嚴重落後中、俄，日前美國《國會山報》（The Hill）就刊載了一篇由南佛羅里達大學（University of South Florida）工程學院院長針對中國高超音速導彈威脅所提出的應對方法，內容提到就算是再複雜的技術，只要仍是由電腦晶片控制，那就能被駭客入侵。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-21 11:48:50
美國《國會山報》12月18日刊登一篇以「針對性的網路攻擊可能會讓俄羅斯、中國『屈服』」為題的文章，該篇文章由南佛羅里達大學工程學院院長畢曉普（Robert Bishop）所撰寫，內容提到過去20年內，美國非常擅長發射無人機以應對隱藏在中東國家的恐怖分子，但在許多近年來發生的衝突中，無人機無法應對日益上升的威脅。
而上述所提到的「威脅」，指的正是中國、俄羅斯正在試驗的高超音速導彈，由於導彈的速度實在太快了，導致美方可能根本沒時間反應。然而畢曉普卻認為，只要透過駭客進行「網路破壞」就有可能打斷高超音速導彈的攻擊，「即使最複雜的技術仍由電腦晶片控制，只要有晶片在，那就能被駭客入侵」。
畢曉普舉例，這些駭客攻擊可以「不開槍就擾亂方向與解除武裝」，例如發現恐怖份子要入住酒店，當然不能直接對酒店發動無人機攻擊，但是透過駭客的網路破壞，「可以敲敲鍵盤就讓你的信用卡被拒絕、回到電動車上引擎無法發動、想辦法回到機場時才發現航班被取消了」。
畢曉普亦在文內提到，「我不會派人參軍，但我們正積極準備這項任務。某些才華洋溢的聰明年輕人在本校內就學，為了他們未來的職業生涯做準備」。
不過，中國國防部發言人吳謙先前就在記者會上表示，美方有些人沉浸在「被害妄想症」中不能自拔，執意捏造根本不存在的「中國軍事威脅」，目的無非是為了自身謀求軍事領域絕對優勢、維持全球霸權尋找藉口，同時也批評這些錯誤的對華政策，完全是出於對中國的認知出現了嚴重的偏差。