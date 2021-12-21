低收入新住民單親媽媽勤勉唸大學！感人求學路曝

《四方報》報導，來自緬甸的周姵佳嫁來台灣遭遇變故成了單親媽媽。雖然有著輕度障礙、又是低收入戶，但她為了完成心中的大學夢而積極努力，並用閒暇時間幫助新住民。她教養長大的女兒非常優秀，獲得鴻海教育基金會的「鴻海獎學鯨」。37歲的文藻外語大學進修部國際企管系四年級學生周姵佳，是泰緬孤軍後裔，她說：「10萬元獎金學要投資在母女的教育，並包紅包給遠在緬甸的父親，與人生最艱困時收留自己的大姐。」
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-21 17:02:00
周姵佳生於緬甸的一個小農村，國共內戰時，爺爺、奶奶帶著父親隨著國民黨的軍隊撤退到緬甸。爺爺於戰亂中身亡，只留下奶奶與父親於泰緬邊境相依為命，成為孤軍後裔，就如同電影「異域」的場景寫照。周姵佳說：「在緬甸生活艱困，連受教育都是件奢侈的事，年少時就嚮往台灣，但沒想到是以台灣媳婦的名稱來台，因為身分不一樣，責任也就完全不一樣，但唯一不改變的是想完成大學學業的心願。可是緬甸高中的學歷不被台灣所認同，所以要完成大學學業真不容易。」
為了圓夢，姵佳積極參加國小學歷鑑定考試，通過後繼續在台南市延平國中補校進修，進修期間因四個月大的女兒無人照顧，所以必須帶著她一起上課，雖是辛苦，但也留下許多美好回憶，畢業時得到學習楷模獎。雖然想再讀高中，但婆婆中風病倒需要照顧，升學之路也因此暫時中斷。後來先生事業失敗，房子被查封、婚姻變卦，她帶著女兒寄人籬下，成了無依無靠的單親媽媽。
熬過了人生低潮的十年，女兒升上雄工，姵佳仍未忘記自己想完成大學的初衷。為了就讀大學，她先花兩年到中州科技大學進修，取得40學分的大學入學資格，才得以進入文藻外語大學就讀，雖然是進修部，但她認真專注努力學習，前三年的成績都保持班上前三名，讓師長讚賞有加。
在台灣歷經語言文化及生活習慣的適應，她了解其中不易，所以餘暇投入志工，將自身生活適應心得無私分享給其他新住民姐妹。她常對自己和新住民夥伴說，「世界無限寬廣，不要故步自封，更不要坐井觀天；千里之行始於足下，遇到挫折永不放棄，終能達成目標！」而她的人生故事也相當感人，她經常分享自身經驗，希望能鼓勵他人。