新二代獲台大獎學金！他曝感人經歷

《四方報》報導，台灣大學在17日舉辦各類獎學金頒獎典禮，資工系學生張嘉淳上台演講時透露，自己在3歲時與新住民母親一同逃離家暴家庭，直到上小學才有固定住所，如今擔任無家者服務社副社長，致力去污名化倡議，獲校方肯定。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-21 17:23:00
台大舉辦「110學年度各類獎學金頒獎典禮」，一共頒發11類獎助學金，表揚297名學生，獲得「任江履昇女士清寒獎學金」獎的張嘉淳，做為本籍生代表，分享一路走來的心路歷程。他提到，母親來自印尼，嫁到台灣後卻遭遇家暴。不堪家暴的她，在3歲那年的一個晚上，母親把熟睡中的他和妹妹叫醒，套上一件又一件的厚外套，逃離暴力的陰影。本來母親以為逃離家庭的那一刻都逃離家暴，沒想到雖然母親有大學學歷，但離婚後在台灣找不到薪資較高的工作，只能跟孩子到處居住。曾住過庇護所、食品工廠2樓和早餐店地下室，直到張嘉淳上小學時，才有了固定住所。在這期間，他們獲得社會團體的幫助，從谷底深淵重新站起。
因為有這段獨特的經歷，張嘉淳很早就有回饋社會的想法，高中時和同學集資認養弱勢孩童，也曾到菲律賓當國際志工，在台大教授指導下運用牛糞改善當地土壤的沃度，幫助當地居民蓋房子。
兒時流離失所的經歷，讓張嘉淳進入台大後特別關注「無家者」議題，加入無家者服務社，每年固定募集冬衣給街友。無名的善心人士將張嘉淳的人生導向正軌，他表示未來想將這份感動傳承下去，以實際行動回饋社會，讓其他和他有類似遭遇的人們能夠得到一些溫暖。
※【NOWnews 今日新聞
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