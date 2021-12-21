蔡政府推6都變9都！民眾黨團籲：先改革縣市資源分配

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邱臣遠指出，竹竹併自9月提出後，執政黨始終忽略與在野黨、在地公民團體溝通，過程顯得粗暴。六都改制已經超過10年，但攸關地方財政分配的《財政收支劃分法》卻超過20年未修正，民進黨政府對外宣稱合併升格要與地方溝通，沒想到林智堅市長一拋出竹竹併後，馬上全黨總動員。
邱臣遠提出質疑，當這麼多地方升格為直轄市，其他縣市的財政和發展怎麼辦？「當一個國家有7個、甚至9個直轄市時，這是民主典範還是國際笑話？」為什麼不先面對長期以來，中央與地方財政劃分的缺失。
立委張其祿直指，應先解決「富都窮縣」的問題，因為直轄市六都獲得近71%統籌分配款，其餘縣市均分剩餘的29%，這般不公平分配加深了城鄉差距，許多縣市才會積極想爭取升格，因此在縣市合併升格之前，要先以「共同生活圈」為核心，處理「行政區劃分」問題，而不是為了選舉與政黨利益而炒作話題。
張其祿表示，縣市合併並非不可行，重點是為什麼要修、要如何修，合理規劃再適當修法，呼籲民進黨政府在修法之前，要先面對「區域發展與治理赤字」、「缺乏區域思考的土地規劃」和「區域發展下的地方政府角色」三個問題。
立委蔡壁如指出，當縣市升格為直轄市，基層的鄉鎮市自治選舉就被沒收，由市長改派區長，執政黨假藉升格之名沒收民主，但區域治理應「由下而上」，當年馬英九總統採用由下而上形式，經各縣市議會同意通過，六都才升格合併；蔡英文總統卻「由上而下」，替一個人選舉修法解套。
蔡壁如強調，縣市合併停看聽，鑑往知來才不會重蹈覆轍。2010年五都合併升格，至今已經過了11年，有沒有帶動鄰近縣市發展？有沒有因為規模擴大提升城市國際競爭力？內政部2012年提出短短4頁檢討報告，當時說要修的《財政收支劃分法》、《行政區劃法》都還沒修，現在還要為一個人的參選倉促修法，搞出第七都，恐怕錯上加錯。她要求盡快召開「行政區劃國是會議」，行政區劃需要整體國家戰略思考，各黨派代表、專家學者、地方民眾，一併檢討過去11年來6都合併升格的利弊得失。
民眾黨團認為，修法應從長計議、充分溝通取得共識，不能只修改《地方制度法》的一個字，也須考量《國土計畫法》與《財政收支劃分法》，讓相鄰的生活圈共享資源、協調分配，避免因人設事的粗暴修法，才能根本解決區域發展不均的問題。