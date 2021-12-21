NBA／再簽下兩名後衛　湖人已決定將小球陣容執行到底

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算上之前簽下的Isaiah Thomas，湖人目前一共簽下3名後衛，但實際上在Russell Westbrook已經回歸的情況下，他們目前陣容的缺口其實是禁區。這樣的操作模式，或許可以解讀為在隨後的賽季，湖人都會把小球策略執行到底。
2019-20賽季，火箭孤注一擲交易來Westbrook，但經過半個賽季磨合後，他們不得把先發中鋒Clint Capela送走，以幫助威少在禁區獲得更大的空間。而目前看起來，湖人也正在面臨同樣的問題。
賽季才剛打1/3左右，湖人名義上是因為傷兵因素，但實際上已經差不多是讓Dwight Howard和DeAndre Jordan慢慢跌出輪換了。在近期他們頻繁讓Anthony Davis 或James直接打到5號，儘管這兩人對於這個位置都不是這麼喜歡。
在12月初敗給快艇之後，James承認打小陣容對於目前來說是比較好的選擇，「打小球我就可以掌控全局——除了今晚，今晚我在防守端打得如同狗屎一般，我節奏不對——但除了今晚，我可以有機會告訴我身前的隊友該怎麼防守，因為我處於防線的最後面位置，我可以確切地告訴他們該怎麼做。」
「我們可以對所有事情有提前的預判，因為我可以差不多看穿場上進程的發展。這賽季，當我們讓我和Melo(Carmelo Anthony)打4、5號位時，效果是很不錯的。．．．那套陣容對我們而言效果很棒，特別是防守端。當然還有進攻端，因為我們在場上有很多的空間和投手。」
湖人總管Rob Pelinka此前曾表明，當初為選擇簽下威少，很重要的一個原因就是要分擔James的工作，讓後者在輪休時球隊不至於直接少了進攻中樞。然而目前看起來這並沒有起到效果。而且球隊還被迫進行陣容調整。
確實無論如何，讓AD或James出任4、5號的小球陣容，一直都是湖人的必殺武器，但他們肯定不會希望在例行賽就要拿出來使用，讓兩位球星身體過早的在明星賽前就被消耗，但如今這已是現實。
在AD確定要傷停4周以上的情況下，James恐怕會更頻繁的打到中鋒，本季他場均出賽37.2分鐘，是加盟湖人以來最高。如果我們還記得2014年——熱火為了讓Dwyane Wade的膝蓋多休息，而選擇提前消耗James——最終的結果是什麼。那紫金大軍正在進行一場豪賭，勝率恐怕對他們很不利。