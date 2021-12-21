比金曲獎烏龍還糗！王力宏一張考古照打臉23年後的自己
王力宏被前妻李靚蕾控訴召妓、慣性劈腿、約砲、冷暴力等行徑，還爆料他被診斷出性成癮、自戀型人格，「優質偶像」形象全面崩壞，本人昨（20日）終於公開道歉，承諾會暫時退出演藝圈，不過外界對其嘲諷沒停過，挖出早年王力宏擔任「反色情大使」的新聞，如今看來極盡諷刺。
娛樂中心／綜合報導
2021-12-21 13:18:31｜2021-12-21 13:27:01
據1998年9月8日《民生報》報導，行政院新聞局舉辦「有情無色、青春快樂、九八反色情園遊會」記者會，邀請剛出道3年、形象陽光又正面的王力宏擔任反色情大使，喚起民眾拒絕色情出版品及錄影節目帶。
報導寫著「剛從美國威廉學院畢業回到國內的王力宏高大瀟灑，顯得有點靦腆，問他知不知道台灣色情氾濫的情況，他幾乎一無所知，清純的模樣讓這個頭銜當之無愧」，王力宏現場拿一把大型水槍，作勢瞄準大型「色」字噴水射擊，象徵打擊色情文化。
王力宏受訪時表示：「我爸爸告訴我，吸毒和偏差的性行為最危險，尤其是性行為，可能導致懷孕或愛滋病，所以青年人一定要拒看色情書刊和錄影帶。」豈料，23年後王力宏遭抖出男女關係混亂的荒淫性史，網友留言：「反色情但可以召妓...」、「我曾經以為他人生最糗的一天會是金曲獎上錯台那次」、「結果他自己就是會走動的色情出版品」！（編輯：楊穎軒）