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鍾明軒遭父家暴「拿甩棍自保」！被罵32次畜生狠斷關係

▲網紅鍾明軒長期受到父親情緒勒索以及家暴行為，決定遷出原有的戶籍地。（圖/鍾明軒YT）
▲網紅鍾明軒長期受到父親情緒勒索以及家暴行為，決定遷出原有的戶籍地。（圖/鍾明軒YT）

編輯中心/綜合報導

2021-12-21 13:10:28

YouTuber鍾明軒憑藉著有話直說、嗆辣的個性吸引許多粉絲喜愛，而19日他發布最新影片，宣布正式遷移戶籍地，其原因在於自己長期受到爸爸情緒勒索以及暴力相向的遭遇，前陣子與父親通過電話後，遭到辱罵32次畜生，讓他決定把戶口遷出，讓許多觀眾相當不捨。不過，鍾明軒也分享自保用品甩棍，以防被家暴時沒有反擊能力，卻被網友指出「持有甩棍恐怕觸法」，引發討論。

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鍾明軒19日發布最新影片「成為了龍潭人」，表示最近一次和父親通電話，結果與父親大吵架，完全聽不進去他的話語，並且在過程中連續怒吼自己32次畜生。鍾明軒透露「從小開始就被爸爸情緒勒索和暴力相向，一言不合就被左鉤拳右鉤拳暴打，甚至連大張的椅子都直接往身上砸，從小到大都完全感受不到父愛」

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▲鍾明軒長期受到父親情緒勒索以及家暴行為，決定遷出戶籍地。（圖/鍾明軒YT）
鍾明軒說「父親把家人過世的事情都怪在我身上，甚至說要跟我斷絕父子關係，我也果決答應，但我上網查，如果是收養就沒有這問題，但是我跟他的父子關係是基於血緣建立起來的，所以無法斷絕，所以我決定我不要那個家庭的戶籍地了」並且透過影片公開喊話「如果我爸剛好有看這個影片，那剛好，我可以透過這個影片跟他溝通」。

而由於父親太有攻擊性，鍾明軒也準備自我防衛的物品，包括防身噴霧、甩棍等等，鍾明軒表示「我一定要保護我自己，我現階段還沒想死」，不過有網友看到甩棍秀出之後驚訝表示「明軒....甩棍有合法購買嗎？持有甩棍是違法的哦」、「甩棍是警械，未經許可攜帶甩棍，遭查獲後會被依違反社會秩序維護法移送法院裁罰」、「甩棍違法內.....安捏甘賀（這樣好嗎）」。

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▲鍾明軒在影片中秀出自己持有的甩棍，引發討論。（圖/鍾明軒YT）
而事實上，根據依照「警械許可定製售賣持有管理辦法」第二條，警棍、警銬、電氣警棍（棒）（電擊器）、防暴網等都需要向內政部警政署、直轄市、縣（市）政府警察局辦理。非軍警者一律都要經過申請才能持有，否則違法。另外，根據社會秩序維護法第63條第一點，無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰；而截至出稿前，鍾明軒也尚未在留言處回應網友問題。（編輯：張嘉哲）


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