疫情衝擊！低收申請創新高 鴻海助360名清寒學子築夢
第五屆「鴻海獎學鯨」清寒獎學金頒獎典禮於本月18日舉行，獲獎學子邀請家人一同出席共享榮耀。鴻海教育基金會指出，此次為了因應疫情的衝擊，基金會不但選出360名10萬元獎學金得主，還另外加碼400個名額給予防疫獎助學金1萬元，總計發放了4千萬元的獎助學金。
記者許家禎/台北報導
2021-12-21 15:13:36
鴻海教育基金會指出，有鑑於不是所有的貧困家庭都能領有政府的低收或中低收證明，因此鴻海教育基金會特別開放讓有第三方公正單位認證推薦的學生也能來申請鴻海獎學鯨，而很可能是受到疫情影響，今年透過第三方認證推薦的申請者比去年成長了6%，佔今年整體報名人數的45%。
就讀於成大資源工程系的林芳稼同學代表得獎同學上台致詞時表示，由於家中尚有三個弟弟也還在求學，所以她很感謝鴻海獎學鯨幫助她能支付自己與弟弟的學費以及爸爸的醫療開銷。
另一位就讀高科大應用英語系的陳紀宇同學則特別帶著媽媽從高雄北上來參加典禮。紀宇表示媽媽因為家中經濟及身體都不佳，因此已經三十幾年沒有來台北了，但隔天就是媽媽的生日，所以特別想把這個榮耀送給媽媽當做生日禮物。
鴻海教育基金會執行長汪用和勉勵得主們表示，雖然得主們的生活中都有許多撞擊裂痕，也沒有人喜歡裂縫，但加拿大詩人歌手李奧納多柯恩說，「裂縫，那是光照進來的地方」，哲學家尼采也說：「那些消滅不了我們的，必然使我們更強大」，所以如果得主們沒有被艱苦的環境打倒，能夠負重前行地來到了這裡，相信將來就更可以無所畏懼地闖出一片天。
鴻海獎學鯨至目前為止已發放總金額超過1億4千萬元的獎助學金，累積受益學生超過2400人，持續協助學生們朝著夢想前進。