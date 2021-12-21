全美首例染Omicron死亡個案 德州男「未接種任何疫苗」
新冠肺炎變種病毒「Omicron」持續在全球蔓延，根據美國最新估計，自從出現Omicron變種病毒株感染案例後，該變種病毒已迅速擴散，成為美國新冠病毒的主要流行病毒株，美國疾病預防控制中心（CDC）更宣布，德州一名50多歲的男子成為全美首例染Omicron病毒死亡病患，據了解該名男子生前並未接種任何疫苗。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-21 13:45:23
美國疾病預防控制中心（CDC）在20日宣布，12月18日當周，感染Omicron變種病毒的病例佔了73.2%，感染Delta變種病毒的病例則佔了26.6%；然而回顧數據，在12月的第一週，Omicron變種病毒感染病例僅佔1%、12月11日當周Omicron變種病毒感染案例則佔12.6%，也就是短短三周內，Omicron就超越Delta變異株成為美國主流病毒，一口氣暴增至73%以上。
根據《CNN》最新報導，美國亦出現了首例感染Omicron病毒而死亡的確診案例，德州一名50歲男性確診Omicron病毒後病逝。據了解，該名男子生前患有高風險疾病，也從未施打任何疫苗，僅接受美國雷傑納隆藥廠（Regeneron Inc.）生產的「REGEN-COV」進行藥物治療。
過去部分專家研究指出Omicron病毒雖不致命但更具傳染性，美國白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）則警告民眾，Omicron變種病毒可能會在Delta變種病毒之後帶來另一波高峰，建議民眾盡快完整接種疫苗或施打加強劑。德州哈里斯縣縣長伊達戈（Lina Hidalgo）亦在證實全美首例Omicron病毒死亡案例後表示，在接種完整疫苗、施打加強疫苗後的保護力，能有效降低住院可能。
※【NOWnews 今日新聞
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