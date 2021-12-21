Omicron來勢洶洶　美公衛專家不冒風險外食

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據全美最大的私人醫療保險公司 Discovery Health研究發現，Omicron染疫者有「喉嚨沙啞、鼻塞、乾咳和腰痛」等獨特症狀。
擔任加州大學舊金山分校（UCSF）醫學系主任瓦契特於17日推文指出，儘管多數感染Omicron者為輕症，還是有「部分重症、少數致命，後遺症則未知」。
他說，「不可能全面性不嚴重」。他以合理數字推估，若感染Omicron轉重症的人數減少30%，但病例數增加5到10倍，那麼住院和死亡人數仍可能遠多於Delta病毒。
截至上週，舊金山官員表示有31起Omicron感染者。矽谷聖克拉拉郡（Santa Clara County）宣布10起Omicron病例，而衛生官員發出預警，「Omicron疫情將如洪水般洶湧而來」。
儘管舊金山目前Omicron感染率低、接種兩劑疫苗的覆蓋率達80%，瓦契特也預估染疫數會很快攀升。他現年64歲、打過3劑疫苗、家中沒有年幼孩子和長者，看診除外的多數時間在家工作，他個人已經「不上館子用餐」。
他的推文寫道，「不值得甘冒染疫風險在餐館進行室內用餐」，他也不去運動賽事的現場或參加音樂會等擁擠的活動，並呼籲在對Omicron有確切掌握之前，人們要盡可能維持安全防疫。
他的推文引發議論，接近耶誕和新年假期的聚會增多，不上館子外食衝擊餐飲業。不過，舊金山灣區已見到部分餐館因員工確診、或因謹慎防疫之故，自行宣布暫時停業。（編輯：黃自強）1101221