張娜拉結婚延期「爸一旁吃瓜嗑鳳梨酥」！藏霞海姻緣神物

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張娜拉自嘲幸福被自己毀掉，主持人楊達敬就問她：「那妳結婚會告訴大家嗎？」張娜拉保證會，楊達敬再追問：「妳現在已婚嗎？」她無奈否認：「沒有！我還沒有結婚！」隨後聊到韓國身分證不像台灣有配偶欄，張娜拉透露戶籍會標記，結果楊達敬開玩笑要她：「那（證明有配偶的文件）妳有帶在身上嗎？」張娜拉大聲「蛤？」了一聲，回應：「我沒有結婚怎麼會有！」互動十分逗趣。
八大電視台貼心幫張娜拉去霞海城隍廟祈求好姻緣，跨海把「霞海城隍廟平安及姻緣御守」、「行天宮平安卡」寄到她手上，張娜拉聽聞霞海城隍廟的御守能幫助她找到「對象」後，迅速把御守收起來，放進胸前口袋，模樣逗趣。
聖誕節將至，張娜拉嚴正表示「現在是一個人」，問及如何打發一人時間、聖誕節如何度過，她表示：「我跟家人住在一起，還有一隻貓、三隻狗，所以不孤單，每天看著牠們屁股就很幸福了。」結果話題再回到張娜拉感情，聊到《大發不動產》中，鄭容和會幫她暖手，現實生活有無「暖暖包」般的存在？張娜拉透露：「我體溫沒下降這麼嚴重，所以我不是很清楚。如果現實有的話，我會想要外表冰冷、內心溫暖的那種，類似酷酷的男生。」
她自認愛吃，跟在《大發不動產》飾演的「洪智雅」一樣愛網購零食，「我喜歡蒐集吃的，我對食物很真心，但我不像智雅一樣會亂買爆買，我本身也不太愛出門」，話鋒一轉，張娜拉自爆現在體重暴增，「我跟以前比現在比較胖，年輕的時候很執著數字、一直在減肥，但我現在不看體重機的數字了，不量體重了，我覺得能吃就是福，身體也會比較健康，就放心吃，有胖了一點，但沒吃到很多」。
張娜拉提到愛買零食囤貨，不吃看著它們就很幸福，化妝品也是如此，她不像劇中會頂著濃妝出門，但在卸妝前會畫濃妝過乾癮再卸掉，獨特的雙魚女特質讓人好奇，楊達敬說她矛盾、有選擇性障礙，張娜拉驚訝表示：「對！你怎麼知道！」楊達敬說：「妳是不是因為這樣才交不到男朋友？」話語讓張娜拉吐水，笑說：「生活上很優柔寡斷沒錯，但對人、對工作不會，我喜好分明，臉部表情會很明顯，不用特別說出來就能感受到！」
張娜拉曾來台宣傳作品，更發行過4張中文專輯，講中文對她來說並不困難，問及對台灣的印象，她說：「雞排，好吃！真的好好吃，雞排跟我的臉一樣大，還有饅頭！」聽到饅頭是傳統點心後，張娜拉回應：「在台灣吃的食物都很有特色、都很好吃！夜市也很有趣！」
訪問最後，張娜拉爸爸亂入鏡頭，張娜拉就爆料爸爸全程都在旁邊「還吃了一塊鳳梨酥」，爸爸就露臉跟媒體打招呼，手上還拿著台灣點心，張娜拉用中文說：「我爸爸會說漢語。我覺得我爸爸真可愛，他已經聽到了，他自己真可愛。」父女互動十分可愛。
《大發不動產》12月27日起，每週一至週五晚10點在八大綜合台電視首播。