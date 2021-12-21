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關穎1900字點名王力宏砲友　「要跟人夫保持安全距離」

▲關穎聲援大老婆李靚蕾。（圖／寬魚國際提供）
▲關穎聲援大老婆李靚蕾。（圖／寬魚國際提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-12-21 14:37:19｜2021-12-21 14:43:27

李靚蕾5年8個月婚姻破局，接連指控王力宏約砲、召妓、當老婆生育機器等12項罪狀，用「蕾神之槌」把王力宏轟到暫退演藝圈，好友關穎今（21）日也發文聲援李靚蕾，暗批王力宏砲友太隨便，「有些女性是不是應該要懂得跟有老婆的人夫，保持一個適當的安全距離？」

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▲關穎（左）批王力宏「這麼有錢還那麼小氣」。（圖／翻攝關穎、王力宏IG）
▲關穎（左）批王力宏「這麼有錢還那麼小氣」。（圖／翻攝關穎、王力宏IG）
李靚蕾在「毀滅性爆料」裡披露王力宏砲友，砲友1在王力宏婚後傳裸照調情，「她還發了關於你的ig，稱呼你『宏宏』又刪除」，砲友2甚至還已婚有小孩，「明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會」，砲友3疑似是男性舞者，李靚蕾用「他」代稱：「你的舞蹈老師朋友傳訊給你，說他覺得很傷心，以為你們是在一起的。」

李靚蕾在離婚大戰中爭取到1.5億人民幣（約台幣6.6億元）財產，加上4.8億元「吾疆」豪宅，王力宏也宣布暫時退出演藝圈，看起來是大老婆逆襲成功，從一開始就相挺李靚蕾的關穎，也跳出來發文批評王力宏小氣、讓長輩擋子彈，「當你不愛別人的時候，請用大器成熟的方式處理。」

▲王力宏當年宣布和李靚蕾結婚，主動曝光她是哥倫比亞大學研究所學生。（圖／翻攝王力宏微博）
▲王力宏（左）李靚蕾離婚大戰告一段落。（圖／翻攝王力宏微博）
身邊也有人跟關穎提點，說李靚蕾這個女生很厲害，要小心一點，關穎大剌剌回：「女生厲害又怎樣，難道要又笨又蠢不懂得保護自己？做錯事情的又不是她，我比較喜歡跟善良聰明厲害的人做朋友，順道提一下，有些女人也太隨便，請問前後者哪一種比較可怕？有些女性是不是應該要懂得跟有老婆的人夫，保持一個適當的安全距離？」

▲關穎聲援李靚蕾。（圖／翻攝關穎IG）
▲關穎聲援李靚蕾。（圖／翻攝關穎IG）
▲關穎批評王力宏太小氣。（圖／翻攝關穎IG）
▲關穎批評王力宏太小氣。（圖／翻攝關穎IG）
▲關穎1900字評論王力宏離婚事件。（圖／翻攝關穎IG）
▲關穎1900字評論王力宏離婚事件。（圖／翻攝關穎IG）

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