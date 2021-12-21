關穎霸氣開槍了　讚蕾神不用名牌、轟王力宏小氣巴拉

王力宏15日單方面發布離婚聲明，2天後李靚蕾上傳5千多字分手信，揭發王力宏召妓、慣性劈腿、約砲、冷暴力等劣行，關穎、隋棠、修杰楷、周曉涵等人都第一時間點讚。關穎今（21日）在IG發長文，揭露與李靚蕾私下關係。
娛樂中心／綜合報導
2021-12-21 15:05:48｜2021-12-21 15:18:28
關穎表示，當時看完李靚蕾的文章後紅了眼眶，「就是去按個愛心鼓勵一下，純粹就是一個媽媽、妻子看到的心情，很（心）疼女生哪」，透露和李靚蕾沒有特別私交，純粹就是有很多共同朋友，曾一起吃飯，關係也不到閨密的程度。
此外，關穎形容眼中的李靚蕾，「看到她的時候都是樸素低調，完全沒有任何名牌在她身上，聊的也都是教育孩子的事，或一些輕鬆的話題」，據悉還是自己的學妹。
雖然兩人年紀差距很大，但就關穎觀察，李靚蕾一定不會是需要錢而嫁給王力宏，「就算要膽養費又怎樣，老公給老婆天經地義，我以前比我男朋友有錢，也是我給他錢，我覺得有錢出錢有力出力，兩個人在一起，自己覺得很正當舒服就好，更何況這還是一個家庭，有牽扯到小孩生活、教育費等」。
對於李靚蕾與王力宏簽訂離婚後給付6.6億台幣的財產，加上男4.8億台北豪宅，關穎說，不覺得女生提出的要求很多，不忘暗酸身價近30億台幣的王力宏，「這麼有錢那麼小氣」。（編輯：楊穎軒）