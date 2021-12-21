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遠傳首創5G元宇宙加速器　砸10億元助台灣新創團隊開發

▲遠傳電信今（21）宣布，成立全台第一個「5G元宇宙加速器」，號召更多新創團隊加入元宇宙。（圖／記者林調遜攝）
▲遠傳電信今（21）宣布，成立全台第一個「5G元宇宙加速器」，號召更多新創團隊加入元宇宙。（圖／記者林調遜攝）

記者賴志昶／台北報導

2021-12-21 16:57:51

元宇宙議題今年在科技界引起熱議，各產業對虛擬技術的期待更勝以往。遠傳電信今（21）宣布，成立全台第一個「5G元宇宙加速器」，號召更多新創團隊加入，並聚焦在消費者應用與企業客戶兩大解決方案，搶佔虛擬經濟商機。

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遠傳今舉辦5G元宇宙加速器成立記者會上，邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥、政務委員郭耀煌、經濟部次長陳正祺、國發基金副執行秘書蔡宜兼、經濟部中小企業處主任秘書謝戎峰等機關首長，和國內多家重要創投、加速器負責人。

談到元宇宙，遠傳電信總經理井琪說明，元宇宙是3D的虛擬世界，如同實體世界的數位分身，人們透過AR、VR等人機界面，可以從事社交、商業、金融、娛樂遊戲等活動，感受沉浸式的體驗，甚至還可以超越在實體世界中的一些限制，譬如空間距離和速度，所以虛擬世界必須和實體世界互補互融。

▲遠傳電信總經理井琪今（21）宣布，成立全台第一個「5G元宇宙加速器」，號召更多新創團隊加入元宇宙。（圖／記者林調遜攝）
▲遠傳電信總經理井琪今（21）宣布，成立全台第一個「5G元宇宙加速器」，號召更多新創團隊加入元宇宙。（圖／記者林調遜攝）
井琪指出，遠傳深耕大數據、人工智慧、物聯網（大人物）及雲端等技術的應用，並佈建了世界第一的5G網路，成為投入元宇宙應用的重要基礎；自去年推出行動生活圈平台，將結合來自不同領域的創新能量，加速開發元宇宙的應用場景，更期待元宇宙將成為5G的「殺手級應用」。

井琪也宣布，預計投入10億元的資金投入5G加速器，促進更多元宇宙相關應用，這個金額放在國際看起來不算什麼，畢竟韓國日前就傳出將投入上兆的資金打造「元宇宙國家隊」，但是個「拋磚引玉」，也只是一個開始，還會有更多企業、國家基金都會加入，讓台灣未來元宇宙發展也更加可期。

國家通訊傳播委員會主委陳耀祥表示，台灣5G發展速度、網路品質一直是全球前段班，加速5G應用落地，進而提升台灣產業的國際競爭力，是政府與全民共同的盼望；NCC樂見遠傳持續用心建設5G、搶先布局元宇宙，期待未來進一步結合新創能量，帶動5G元宇宙應用百花齊放。

▲國家通訊傳播委員會主委陳耀祥今（21）表示，NCC樂見遠傳持續用心建設5G、搶先布局元宇宙。（圖／記者林調遜攝）
▲國家通訊傳播委員會主委陳耀祥今（21）表示，NCC樂見遠傳持續用心建設5G、搶先布局元宇宙。（圖／記者林調遜攝）
行政院政務委員郭耀煌表示，5G是驅動產業轉型的重要引擎，遠傳很早即運用電信本業核心能力進行數位轉型，耕耘新經濟的成績有目共睹；期盼能持續結合政府力量、並透過新創團隊加入，為產業注入新血，深化數位轉型力量。

經濟部次長陳正祺認為，台灣新創團隊充滿活力，但需要有豐富的資源挹注，才能讓好點子發展成深具價值的服務；遠傳在消費者與企業市場上的成功值得鼓勵，面對全球元宇宙商機，經濟部樂見遠傳偕同新創團隊創造共好，政府也將研擬虛擬經濟所需要的環境，作為產業界的最佳後盾。

國發基金管理會副執行秘書蔡宜兼表示，扶持國內新創團隊、加速新創成長，帶動產業數位轉型，是國發基金管理會長期以來的重要目標之一；遠傳除了擁有優質的5G，更成功將觸角延伸至智慧城市、智慧醫療、影音娛樂等領域；國發基金樂見遠傳與新創團隊共享資源，幫助新創快速驗證商業價值，未來如果有需要，國發基金也將一秉初衷，全力支持加速器與新創團隊發展。

遠傳今也宣布，5G元宇宙加速器即日起開放招募新創團隊，推出「遠傳心生活共創平台」、「遠傳大人物生態圈」兩大共創計劃，聚焦消費者應用以及企業客戶解決方案，目標每年扶植15個新創團隊，預計明年3月進行初審，獲選團隊將獲得遠傳提供商業模式優化、體驗優化、技術優化、資安補強、平台整合等豐沛的資源，並於明年第三季參與Demo Day成果發表會，協助新創團隊在最短的時間內淬鍊出具有商業價值的創新服務。

▲遠傳電信今（21）宣布，成立全台第一個「5G元宇宙加速器」，號召更多新創團隊加入元宇宙。（圖／記者林調遜攝）
▲遠傳電信今（21）宣布，成立全台第一個「5G元宇宙加速器」，號召更多新創團隊加入元宇宙。（圖／記者林調遜攝）

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