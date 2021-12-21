王力宏「性成癮、自戀人格」被拆穿 關穎：有缺陷要看病
近來李靚蕾因踢爆王力宏私下荒淫行為被讚「蕾神」，而在鬧劇看似在王力宏道歉下稍微告一段落後，45歲的關穎今（21）日突然發長1900字長文砲轟此事，對於李靚蕾爆料王力宏性成癮、自戀型人格兼具，她不客氣地開嗆王力宏：「有病就要看醫生。」
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-21 16:02:24
王力宏在第一則聲明中提到自己從2014年3月開始，就和李靚蕾一起看專門針對婚姻的心理醫生，總共算起來高達5位，但夫妻倆始終無法獲得好轉，喊話女方可以一起勇敢面對這個事實，也指控李靚蕾在分居、談離婚協議後，就以向媒體毀滅式爆料來威脅他。
李靚蕾沒多久就曬出心理師分析書漂亮打臉，內容說明她自己才是長期飽受精神虐待、羞辱和情感操控的一方，並控訴王力宏有性成癮和自戀型人格：「心理師說你（王力宏）會一直想要換醫師，直到你可以找到會被你說服，你太太是瘋子的心理師。」
關穎透露自己是李靚蕾的學姊，與對方算認識，但只有在共同朋友的聚會上才有聯繫，所以稱不上是閨密，不過這次看到李靚蕾遭王力宏假冒被害者抹黑，她忍不住向王力宏開砲：「善良、信任，踩著人家往上爬，詆毁、欺負人家就因為你背後有數不完的粉絲一昧挺你，或者身心靈真有缺陷，生病了，就應該好好就醫，因為其實你在傷害別人的同時，也在傷害你自己和家人。」