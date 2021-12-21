演藝圈真正的優質男神！張學友結婚25年「家庭狀況」曝光
演藝圈好老公、好爸爸的優質男神張學友今（21）日進行視訊訪問，宣傳「學友・經典 世界巡迴演唱會」的影音產品，許久沒公開露面的他也分享近況，也以自身經歷分享如何在工作、家庭中取得平衡。
記者吳雨婕/台北報導
2021-12-21 15:54:44｜2021-12-21 16:07:29
張學友透露在疫情期間終於學會使用洗衣機、洗碗機，他自豪表示學習這些家用電器一學就會，「我還教家務助理，講得好像很專業。」他也是在做完家事後，真的感受到家庭主婦的辛苦，「家事永遠做不完，而且每天都是一樣的，我們做演唱會，一次開了233場好像很厲害，她們是365天又365天又365天，很辛苦。」
最近王力宏、李靚蕾離婚事件鬧得沸沸揚揚，張學友和羅美薇結婚25年，育有２個女兒，婚姻幸福家庭美滿，婚後更杜絕八卦，被問到怎麼在家庭、工作間取得平衡，他開玩笑表示：「唱完（演唱會）以後就不出現，然後沒出現2、3年了，非常平分，我在家時間多很多，我現在工作量也不多。」因為疫情關係，讓他待在家的時間變長，他笑說如果女兒不想看到他，關上門就好，之後更自爆就算與女兒都在家裡，但兩人都還是用手機聯繫，「用手機比較避免尷尬，我也不會敲女兒的門，我們是很民主的，讓她決定要不要見我。」