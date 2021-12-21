《新龍之谷》二週年！推一轉二轉新職業、冰晶龍巢穴問世

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「戰士」一轉成為「騎士」後，可透過母親薩蒂拉所留下的魔劍，結合魔力與劍技，給予敵人重擊，戰鬥效率大幅提升。「騎士」可再進行二轉，成為「馭龍劍騎」或「幻劍宗師」。「馭龍劍騎」可透過「蓄力攻擊」強化魔劍，且魔劍強化至共鳴狀態時，可召喚依附在魔劍中的天魔龍上場釋放超強技能；「幻劍宗師」可發動特殊的強化模式，將魔劍幻化為雙劍、弓箭、巨斧和長槍，進行全方位攻擊，且可釋放必殺技能進行無差別攻擊。官方也準備「養成任務箱」讓玩家體驗更多「騎士」魅力，完成箱子指定任務，可獲得「轉換時裝全套(武器/防具/三件套/飾品)」、「萬攻紀念稱號」、「強化+15龍玉」、「未知的噩夢之眼」。
全新主線任務CH20「充滿希望的影子」、班德瑞CH6「那道絕望的光」登場，全新反派巢穴「冰晶龍巢穴」也同步開放，完成主線任務可挑戰「冰晶龍巢穴」，第一關BOSS是「酷亞諾斯」、第二關BOSS為「夏莉卡」、第三關則是化為冰晶龍的「依貝樂」，完成挑戰有機會獲得最強「沍龍系列裝備」。
官方同步推出首次通關活動，即日起至2022年1月18日10:00前，通關1R玩家皆可獲得「1000樂豆點」×10的抽獎機會，前5名通關團隊可獲得紀念稱號「願那該死的榮耀歸於拓荒部隊」。
為了慶祝遊戲上市兩週年，官方推出一系列活動，即日起至2022年1月4日10:00，連續登入4日，每天60分鐘以上，可獲得超強紀念稱號「Yosoro(,,ﾟДﾟ)/」，使用稱號可大幅提升戰力：物理攻擊力+10000、魔法攻擊力+10000、物理攻擊力+8.50%、魔法攻擊力+8.50% 、最終傷害+230、暴擊+13000、暴擊傷害+15000、Max HP+100000。
完成所有二週年紀念活動，可獲得「女神碎片袋子」、「太完美魔幻舞台入場券」、「職業專用最高級女神紋章箱子」以及其他稀有虛寶。12月28日至2022年1月18日，官方加碼推出「兩週年彈幕慶祝活動」，玩家在活動網頁發送祝賀彈幕，可獲得「帕尼亞的特效武器秘寶」、「神奇坐騎箱子(一天)」、「發出異常聲響的翅膀箱子(一天)」等獎勵，還能參加神秘抽獎。
第二屆「Speed Run」大賽自即日起登場，2022年1月4日10:00前，完成「消失的半月沙漠」8樓通關並拍攝影片，可獲得全新稱號「奇怪的知識增加了☉д⊙」，最快完成通關前三名可依序獲得「速く！もっと速く！！」稱號、「DragonNest Drift King」稱號、「我就快O_Ob」稱號，使用新職業「戰士」通關還能獲得額外獎勵。