《新龍之谷》二週年！推一轉二轉新職業、冰晶龍巢穴問世

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「戰士」一轉成為「騎士」後，可透過母親薩蒂拉所留下的魔劍，結合魔力與劍技，給予敵人重擊，戰鬥效率大幅提升。「騎士」可再進行二轉，成為「馭龍劍騎」或「幻劍宗師」。「馭龍劍騎」可透過「蓄力攻擊」強化魔劍，且魔劍強化至共鳴狀態時，可召喚依附在魔劍中的天魔龍上場釋放超強技能；「幻劍宗師」可發動特殊的強化模式，將魔劍幻化為雙劍、弓箭、巨斧和長槍，進行全方位攻擊，且可釋放必殺技能進行無差別攻擊。

▲完成主線任務可挑戰「冰晶龍巢穴」。（圖／遊戲橘子提供）