阿里巴巴人事大地震！戴珊接掌淘寶天貓、首席財務長換人

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首先，作為集團總裁戴珊接替了蔣凡原先業務，將負責淘寶、天貓、阿里媽媽在內的大淘寶體系，以及淘菜菜、淘特和中國國內貿易、B2C零售事業群等，共同形成「中國數字商業板塊」業務；另一名集團總裁蔣凡則將代表阿里巴巴集團分管全球速賣通（AliExpress）和國際貿易（ICBU）兩個海外業務，以及收購而來的東南亞電商平台Lazada等面向海外市場的多家子公司，共同形成「海外數字商業板塊」業務。
官方則稱這次任命調度是為集團持續加強決策與行動力，進而能夠抓緊中國以及海外市場商機。過去戴珊以阿里巴巴創業團隊的「十八羅漢」之一，在集團內歷任首席HR、電商事業總裁等重要職務並表現亮眼；而曾是阿里巴巴高層中最年輕的管理者之一的蔣凡，為何淪至原旗下業務範圍被戴珊「整鍋端走」，轉而負責業務量明顯比較小的海外事業，外界多推測是因這名高層20個月前桃色風波後「墜馬」，既職級從M7（集團高級副總裁）降級到M6（集團副總裁）後的持續貶謫。
此外，在內部信中CEO張勇亦表示，取代武衛接任集團財務長一職的徐宏，過去在面臨不斷變化的業務類型，展現出足以承擔起下一任集團財務長職責的專業力與領導力。過去，武衛曾領導阿里巴巴3次成功上市，更於2018年獲評為《富比士》（Forbes）全球100大最具影響力女性之一，而對於高層人事變動，武衛僅發文表示「阿里巴巴首席財務官的交接是經過我們多年準備的，是阿里領導班子傳承計畫的一部分。」