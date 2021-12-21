COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

阿里巴巴人事大地震！戴珊接掌淘寶天貓、首席財務長換人

▲中國電商巨頭阿里巴巴集團本月6日傳出高層人士大地震，除了集團財務長武衛將被副財務長徐宏取代，更設立兩大新板塊交由戴珊、蔣凡負責。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國電商巨頭阿里巴巴集團本月6日傳出高層人士大地震，除了集團財務長武衛將被副財務長徐宏取代，更設立兩大新板塊交由戴珊、蔣凡負責。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-12-21 16:22:52

中國電商巨頭阿里巴巴集團本月6日傳出高層大換血，阿里巴巴董事會主席暨執行長張勇發出內部信，宣佈公司將升級「多元化治理」體系，旗下業務將明確分成「中國數字商業」、「海外數字商業」，並分別任命戴珊、蔣凡負責新設立的此兩大板塊；集團副財務長徐宏將會取代武衛成為集團財務長，原集團財務長武衛則將會繼續擔任阿里巴巴合夥人、董事會的執行董事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中國媒體《財經天下》、《網易科技》分析報導，阿里巴巴執行長張勇在此次組織架構調整釋放的訊號是，阿里巴巴將分別瞄準內需、全球化和雲端運算，深耕海內外業務，其中內需與全球化更是兩個極為關鍵的要點。

▲阿里巴巴集團董事會主席兼執行長張勇（圖／取自阿里巴巴）
▲阿里巴巴集團董事會主席兼執行長張勇（圖／取自阿里巴巴）


首先，作為集團總裁戴珊接替了蔣凡原先業務，將負責淘寶、天貓、阿里媽媽在內的大淘寶體系，以及淘菜菜、淘特和中國國內貿易、B2C零售事業群等，共同形成「中國數字商業板塊」業務；另一名集團總裁蔣凡則將代表阿里巴巴集團分管全球速賣通（AliExpress）和國際貿易（ICBU）兩個海外業務，以及收購而來的東南亞電商平台Lazada等面向海外市場的多家子公司，共同形成「海外數字商業板塊」業務。

▲淘寶天貓總裁蔣凡（右）。（記者趙毓琪攝）
▲淘寶天貓總裁蔣凡（右）。（圖／《NOWnews》資料照）
官方則稱這次任命調度是為集團持續加強決策與行動力，進而能夠抓緊中國以及海外市場商機。過去戴珊以阿里巴巴創業團隊的「十八羅漢」之一，在集團內歷任首席HR、電商事業總裁等重要職務並表現亮眼；而曾是阿里巴巴高層中最年輕的管理者之一的蔣凡，為何淪至原旗下業務範圍被戴珊「整鍋端走」，轉而負責業務量明顯比較小的海外事業，外界多推測是因這名高層20個月前桃色風波後「墜馬」，既職級從M7（集團高級副總裁）降級到M6（集團副總裁）後的持續貶謫。

此外，在內部信中CEO張勇亦表示，取代武衛接任集團財務長一職的徐宏，過去在面臨不斷變化的業務類型，展現出足以承擔起下一任集團財務長職責的專業力與領導力。過去，武衛曾領導阿里巴巴3次成功上市，更於2018年獲評為《富比士》（Forbes）全球100大最具影響力女性之一，而對於高層人事變動，武衛僅發文表示「阿里巴巴首席財務官的交接是經過我們多年準備的，是阿里領導班子傳承計畫的一部分。」
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
過去一年十大上漲蛋白區中，你覺得哪個地方漲價最不合理？

過去一年十大上漲蛋白區中，你覺得哪個地方漲價最不合理？

繼續作答
即時
推薦閱讀