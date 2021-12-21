分析公投結果　民進黨：反應台灣為穩健民主社會

民進黨國際事務部今（21）日舉辦「公投結果分析：影響與意涵」座談會，由黨籍立委、國際部主任羅致政主持，與談人包含民進黨副秘書長林飛帆、兩岸政策協會理事長譚耀南、遠景基金會執行長賴怡忠，及中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁，分析2021公投的結果與影響。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-21 16:29:42
首先，羅致政表示，此次公投為首次公投與選舉分流舉行，公投結果固然重要，然而更重要的是民進黨必須透過公投結果，了解大眾所傳達的訊息，以及此次公投將對政策產生的影響，並引領台灣走向上更穩健的民主道路。
林飛帆表示，這次公投的四項議題與當前蔡政府正在推動的政策息息相關，因此公投結果將攸關我們的政策能否穩健發展，四項議題不光是強化台灣與美國的經貿合作、能源轉型、台灣民主深化等面向。
林飛帆說，在這次的公投過程中，民進黨舉辦無數場公投說明會、街頭宣講、座談會等方式與民眾溝通，然而不僅只有針對民進黨既有的支持者，更努力向社會各界展開對話，包括新住民、婦女、青年等多元族群，清楚表達民進黨對於四個不同意的看法。
林飛帆強調，這也是台灣民主深化的過程，更重要的是，選舉結果展現台灣人民期待深化台灣與國際間的外交經貿合作、實踐能源轉型、也希望在經濟發展與生態保育之間求取平衡；同時，也希望能保有公共政策的理性討論空間。