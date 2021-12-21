趙少康：高雄人逼全台吃萊豬　綠營新人抗議惹怒高雄人

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左營、楠梓區市議員參選人黃偵琳表示，公投已經結束，台灣人民已經邁開進步的腳步，然正當大家要繼續為台灣努力時，卻有國民黨趙少康卻檢討起了高雄人，黃偵琳也說，從公投結束後，總統蔡英文 就表示：「公投並非政黨輸贏，是不讓國家走回頭路。」萊豬進口是種市場自由選擇，台灣人可選擇吃或不吃，但進口則對台美日經貿關係確實加分！
黃偵琳也強調，國民黨應思考的是如何更新自我論述，而非一昧將責任歸咎於他人，此案公投更是台灣邁向國際的門票，高雄人目光放遠，不願南電北送 、在乎國際經貿、免於核災風險，是高雄人更在乎的議題。
前鎮小港市議員參選人黃彥毓也認為，趙少康簡直侮辱高雄人的智商，而且在萊豬的公投議題，高雄同意的得票數即高達39萬多票，國民黨覺得自己失敗了，就開始找戰犯，而戰犯就是所有的高雄人。
市議員選人蘇致榮則指出，趕快回歸理性，真心為台灣人民考慮，不要只會仇恨動員，選民已經教訓你們很多次了，請不要再繼續丟臉了。
大岡山區市議員參選人陳慶鴻表示，趙少康先生這些發言對台灣的外交並沒有幫助，反而更像是中共的同路人，台灣現在需要的是與國際接軌，不是將自己排除在國際貿易市場之外。
大寮林園市議員參選人洪村銘表示，依照趙先生的邏輯，當初在投核四公投，不就也是要全台灣人民決定貢寮人的必須堆放核廢料的未來？這種謬論，只讓趙少康戰鬥藍徹底變成戰鬥「北藍」。
大旗美市議員參選人林慧欣痛批，趙少康言論已經撕裂南北的和諧，這次公投結果已經看出來國民黨心之所向皆違背民意，如果國民黨不想在明年大選慘敗，務必要請趙少康出來道歉。
鳳山區市議員參選人蘇致榮也認為，國民黨既然將四個公投案的高雄票數來比，每個公投的不同意票大於同意票數幾乎都多於19萬至21萬票之間，國民黨屢選屢敗，他呼籲趕快回歸理性，真心為台灣人民考慮，不要只會仇恨動員，選民已經教訓你們很多次了，請不要再繼續丟臉了。
前新苓市議員參選人湯詠瑜認為，公民投票是人民直接民權意志的展現，不論是哪種意見跟結果，都應受到尊重及保障。趙少康指責高雄人逼全臺灣人吃萊豬，根本不是事實，除了彰顯趙是把公投當政黨廝殺的血腥戰場，而非討論公共政策的理性場域，更是其企圖對與其意見不同者情緒勒索。