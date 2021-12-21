棒球／前進新竹　林子偉、張育成擔任國泰一日棒球教練

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新竹縣關西國中為國內青少棒常勝軍，然而過去新竹縣國小棒球員苦於縣內無國中球隊可繼續升學打球，只能外流往其他縣市發展。新竹縣關西國中在時任校長彭蕾娜支持下，2010年成立棒球隊，以銜接縣內國小畢業生，也是目前新竹縣內唯一的國中體育班球隊，學生來自縣內發展棒球重點小學（關西、中山、大同、上館等..）的弱勢族群和原住民學生。
關西國中校長謝鳳香表示，球是圓的，沒有永遠的勝利，期待小球員從學習中獲取經驗，感謝國泰金控提供孩子們這個人生體驗，也很謝謝三位國際級球星無私分享。關西國中棒球隊球員彭澄皓也分享，第一次見到這些在電視上的旅外球星，覺得很開心，一整天相處下來，除了球技之外，也學習到旅外球星訓練的精神跟態度，希望自己以後也能像球星一樣在棒球舞台上有所發揮。
與國泰金控合作進入第五年的旅美好手林子偉，這次除了帶著林凱威一起回饋基層外，更邀請好友張育成一同參與，擔任一日棒球教練。在課程安排上，國泰金控也請到前職棒球員林家緯協助球星執行訓練，而能勝任內外野多個守備位置，在守備上徹底扮演好工具人的角色的林子偉及效力於美職克里夫蘭守護者，在今年球季繳出0.228打擊率，39分打點成績單的張育成分別指導小球員的內野守備以及打擊練習。效力於響尾蛇小聯盟的旅美投手林凱威，則負責指導小球員的投球訓練。
對於與張育成合作擔任一日教練，林子偉表示非常開心能夠與張育成搭檔，一起將自己所學回饋基層，希望經過這一天的訓練，小球員們能有所收穫，也期許未來有更多的球星投入基層棒球教學，將這份精神傳承下去，讓台灣棒球迎向更美好的未來。張育成表示，出門前設定了很多目標，主要就是希望小球員們能多提問，今天很開心目標達成了，小球員們在快樂中學習，也都很願意詢問。被小球員們稱「最帥的教練」的林凱威分享，很開心看到球員們認真投入練習，也希望大家能帶著這樣的精神迎接以後的訓練，隨時做好準備，等待機會來臨。