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彰化縣表揚模範新住民及家庭　共創美好彰化「新」世代

▲彰化縣政府19日在田中鎮龍江館舉行「慶祝2021國際移民日暨彰化縣模範新住民表揚活動」。（圖／彰化縣政府）
▲彰化縣政府19日在田中鎮龍江館舉行「慶祝2021國際移民日暨彰化縣模範新住民表揚活動」。（圖／彰化縣政府）

記者李芷涵/綜合報導

2021-12-21 18:18:55

《四方報》報導，彰化縣政府19日在田中鎮龍江館舉行「慶祝2021國際移民日暨彰化縣模範新住民表揚活動」，邀請到來自中國、越南、印尼、柬埔寨、泰國、日本、菲律賓等新住民姐妹們，與其家庭成員，一起前來共襄盛舉。 縣長王惠美出席表揚，表示這次表揚由各鄉鎮公所及社團、相關單位推派出線的26組模範新住民家庭及14組新住民楷模，讓更多人知道，在這塊土地上大家的用心。

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活動現場也邀請受表揚人及其家庭成員在田中鎮龍江館內用餐，透過辦理楷模餐會，把最美好的時間與家人共度，打造屬於愛無國界的幸福，並顯示各族群間的團圓一家親，讓受表揚新住民及縣民感受到彰化縣縣對新住民的肯定與重視，活動以「美好新世代 彰化移young讚」為主題，期許呈現出新住民朋友們的美好多元，相信新住民姊妹的加入，會使臺灣社會充滿活力與競爭力。

王縣長指出，新住民朋友已經是台灣社會上的第五族群，婚姻移民就有57萬，今年依內政部統計台灣新住民及新二代的人數更是突破了百萬人口，彰化縣新住民人口有2萬4,106人，是全國第7多，如何讓新住民朋友對台灣這塊土地更有認同並更尊重新住民的權利、福利跟服務，是縣府努力的目標。新住民的姐妹的來自不同國家，不論在社會制度、文化、經濟結構等層面都與臺灣生活有著不同脈絡，但也帶動了很多文化促進，豐富了我們的生活，讓台灣更有活力更有競爭力。

田中鎮長洪麗娜表示，她是台灣的媳婦、是彰化的媳婦、也是田中鎮的媳婦，做媳婦要做的擔當有責任扛得起，有愛最美、田中520，相信以田中人的力量一起將媳婦的工作做好好滿，一起成為彰化縣優質的好媳婦，一起努力讓彰化縣更美麗。

社會處表示，活動除了來自各國的新住民姐妹們及家庭，進行多元文化展演、異國攤位展示以外更搭配新住民親子才藝走秀表演，展現了多元文化的美，充分感受到新住民的熱情與活力；現場也有提供諮詢服務及宣導政策福利的「福利宣導攤位」及闖關活動，希望能提升民眾對婦女及新住民權益的認識。

本次活動規劃之多元文化主題展、有您真好楷模表揚、精彩多元的舞台秀、楷模共餐、女力展現皆為傳遞「美好新世代 彰化移young讚」的主軸概念，鼓勵以趣味活潑的方式認識多元文化，凝聚新住民朋友對台灣的向心力，也讓國人認識及學習尊重多元文化，共同歡度美好快樂的國際移民日。

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