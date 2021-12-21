彰化縣表揚模範新住民及家庭　共創美好彰化「新」世代

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王縣長指出，新住民朋友已經是台灣社會上的第五族群，婚姻移民就有57萬，今年依內政部統計台灣新住民及新二代的人數更是突破了百萬人口，彰化縣新住民人口有2萬4,106人，是全國第7多，如何讓新住民朋友對台灣這塊土地更有認同並更尊重新住民的權利、福利跟服務，是縣府努力的目標。新住民的姐妹的來自不同國家，不論在社會制度、文化、經濟結構等層面都與臺灣生活有著不同脈絡，但也帶動了很多文化促進，豐富了我們的生活，讓台灣更有活力更有競爭力。
田中鎮長洪麗娜表示，她是台灣的媳婦、是彰化的媳婦、也是田中鎮的媳婦，做媳婦要做的擔當有責任扛得起，有愛最美、田中520，相信以田中人的力量一起將媳婦的工作做好好滿，一起成為彰化縣優質的好媳婦，一起努力讓彰化縣更美麗。
社會處表示，活動除了來自各國的新住民姐妹們及家庭，進行多元文化展演、異國攤位展示以外更搭配新住民親子才藝走秀表演，展現了多元文化的美，充分感受到新住民的熱情與活力；現場也有提供諮詢服務及宣導政策福利的「福利宣導攤位」及闖關活動，希望能提升民眾對婦女及新住民權益的認識。
本次活動規劃之多元文化主題展、有您真好楷模表揚、精彩多元的舞台秀、楷模共餐、女力展現皆為傳遞「美好新世代 彰化移young讚」的主軸概念，鼓勵以趣味活潑的方式認識多元文化，凝聚新住民朋友對台灣的向心力，也讓國人認識及學習尊重多元文化，共同歡度美好快樂的國際移民日。