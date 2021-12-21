《月老》票房攻破2億　九把刀歸功台灣特效技術成熟

《月老》上映不到一個月就已突破2億台幣票房佳績，在12/20晚上由導演九把刀率領演員柯震東、王淨、馬志翔、洪都拉斯、禾浩辰、蔡昌憲、劉容嘉等演員一起參加謝票記者會，除了這些明星演員之外，現場最大驚喜就是片中哭點擔當的阿魯本尊Akita也首次亮相。《月老》從2019年年底拍攝到2020年春節後完成，經歷了兩年時間還遇到疫情爆發，但是九把刀與幕後工作人員毫不間斷地在特效、音效、剪輯上努力，九把刀也說到:「覺得國片是整體的戰力，這次《月老》有這樣的成績，也是因為國片這幾年有很大的進步，不管是技術或是特效、動作上面都越來越好，有這些成熟技術才能有大格局的電影。」
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-21 17:56:36
現場觀眾有許多是三刷四刷的重度影迷，九把刀說他昨天有遇到一個11刷《月老》的粉絲，但是最多的應該是柯震東的粉絲，今天許多影迷也都很開心能夠一起陪著劇組演員們見證《月老》衝破兩億之旅。對於是否有其他方式讓《月老》再向三億、四億邁進，九把刀說自己最近又要去霞海城隍廟了，因為之前寫劇本都會去拜拜，這次也希望能夠有神明的加持！他笑說：「可能別的大片不知道霞海城隍廟很靈，所以自己先搶拜！繼續賣下去就是要靠昌憲、神明和狗了！」
首次出現在大家面前的阿魯本狗Akita也是活動中最大亮點，由於Akita的年紀較大也擔心他身體負擔，也特別希望媒體不要使用閃光燈以面嚇到狗狗，現場的觀眾也要配合不可大聲尖叫的規範，就讓Akita開心參與跟大家一起慶祝邁向兩億票房的記者會。活動最高潮就是現場滿廳的三百位粉絲一起齊拋紅黃色綵帶，也象徵三百位月老射出紅線，希望全台觀眾都可以感受到《月老》電影中滿溢的愛，柯震東還提到自己在拍戲的時候為了要跟狗狗互動，還特別試了狗罐頭肉醬塗在自己臉上，為了要讓自己跟狗狗可以有更好的互動，但後來還是覺得怪怪的，所以還是靠鏡頭和借位的方式來做。