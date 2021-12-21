COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

遭蕾神重錘！王力宏事業版圖將瓦解

▲王力宏身陷醜聞風暴後，商業版圖恐瓦解。（圖／翻攝王力宏工作室微博）
▲王力宏身陷醜聞風暴後，商業版圖恐瓦解。（圖／翻攝王力宏工作室微博）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-12-21 18:45:00

王力宏日前宣布與李靚蕾離婚，沒想到隨即遭李靚蕾毀滅式連環爆料，揭發王力宏混亂私生活，20日時李靚蕾再度發出長文，列出5點反擊王力宏的說詞，隨後王力宏便在社群媒體上宣布暫停演藝事業。而在王力宏深陷風波後，不僅代言的汽車品牌迅速解約，就連他的服裝品牌商品也全都下架，事業帝國受到嚴重衝擊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王力宏在15日宣布離婚，隔日出席代言的汽車品牌活動，沒想到在李靚蕾爆出王力宏的惡行後，汽車品牌火速切割，不僅刪除與王力宏有關的宣傳文章，還直接終止合作，王力宏僅代言30小時，也因此遭到揶揄是「日拋代言人」，緊接而來的是購物網站立即下架王力宏相關商品，以及讀書郎、知名珠寶品牌紛紛斷開王力宏。

▲關穎批王力宏小氣。（圖／記者林調遜攝）
▲王力宏在被抖出醜聞後，事業版圖面臨瓦解。（圖／NOWnews資料照）
王力宏的事業版圖極大，還包含直播帶貨、音樂教學App等，其中音樂教學App一期課程要價人民幣1699元，一期超過2萬人報名，粗估就有3400萬元人民幣（約台幣1.5億）進帳。另外，王力宏在大陸有3家關係企業，包含江蘇「龍的傳人服飾文化創意發展有限公司」、西東音樂（上海）有限公司、火力全開商業（上海）有限公司，註冊資本額共2300萬人民幣（約台幣1億元），如今醜聞遭抖出，他要面臨的只有鉅額賠償。

▲王力宏遭李靚蕾控訴長期情緒操控，引發外界關注。（圖/王力宏追）
▲王力宏被李靚蕾踢爆惡行後，代言商紛紛與他切割。（圖/王力宏追）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
歷年哪一組韓流元旦戀人最吸睛？

歷年哪一組韓流元旦戀人最吸睛？

繼續作答
即時
推薦閱讀