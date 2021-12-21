遭蕾神重錘！王力宏事業版圖將瓦解

王力宏日前宣布與李靚蕾離婚，沒想到隨即遭李靚蕾毀滅式連環爆料，揭發王力宏混亂私生活，20日時李靚蕾再度發出長文，列出5點反擊王力宏的說詞，隨後王力宏便在社群媒體上宣布暫停演藝事業。而在王力宏深陷風波後，不僅代言的汽車品牌迅速解約，就連他的服裝品牌商品也全都下架，事業帝國受到嚴重衝擊。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-21 18:45:00
王力宏在15日宣布離婚，隔日出席代言的汽車品牌活動，沒想到在李靚蕾爆出王力宏的惡行後，汽車品牌火速切割，不僅刪除與王力宏有關的宣傳文章，還直接終止合作，王力宏僅代言30小時，也因此遭到揶揄是「日拋代言人」，緊接而來的是購物網站立即下架王力宏相關商品，以及讀書郎、知名珠寶品牌紛紛斷開王力宏。
王力宏的事業版圖極大，還包含直播帶貨、音樂教學App等，其中音樂教學App一期課程要價人民幣1699元，一期超過2萬人報名，粗估就有3400萬元人民幣（約台幣1.5億）進帳。另外，王力宏在大陸有3家關係企業，包含江蘇「龍的傳人服飾文化創意發展有限公司」、西東音樂（上海）有限公司、火力全開商業（上海）有限公司，註冊資本額共2300萬人民幣（約台幣1億元），如今醜聞遭抖出，他要面臨的只有鉅額賠償。