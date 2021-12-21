郭台銘冬至偕同老婆、大女兒　替霹靂舞奧運選手打氣

我是廣告 請繼續往下閱讀
馨瑩其實長期以來一直默默支持各種青少年舞蹈團體，其中包括納入青年奧運比賽的霹靂舞BREAKING推廣與培育活動，支持選手們前進2024青年奧運。
今天特別選在冬至這個祈求平安順利的日子，帶上湯圓，和我們喜歡舞蹈的大女兒妞妞，替即將於12/26參與台北站積分賽的舞者們，加油打氣。
2018 年起青年奧運正式納入霹靂舞 BREAKING 項目，2020年宣布2024巴黎奧運正式納入街舞其中一種風格——BREAKING霹靂舞作為比賽項目。因此選手須每年透過持續參加國際賽事累積積分，才有機會登上奧運殿堂。
現場舞者最小的6歲，資深的也有近40歲，都在努力朝向國際奧運殿堂而積極備賽。小舞者的家長說到運動員是沒有寒暑假的，每天練習從不間斷，即使收入並不富裕，也希望支持孩子實現夢想；名列世界排名第三的資深舞者徐偉傑也表示，因為熱愛，所以要拼到最後一刻都不放棄挑戰世界冠軍、奧運門票，如果可以，他想一直跳下去！
馨瑩也以過來人的經驗，鼓勵年輕選手——舞蹈沒有捷徑，只有堅持跟努力！希望也把舞蹈精神，傳遞分享給所有為夢想奮鬥、堅持不懈的每一個年輕朋友。
巴黎奧運在2024年把霹靂舞納入正式項目，這也代表未來舞蹈也是國家競技運動一部份，郭董也特別花時間幫選手打氣，希望幫台灣「跳」出佳績。