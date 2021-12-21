大白天行搶！嫌偷車又強奪女子肩包 從板橋逃往南投躲藏
一名潘姓女子日前於新北市板橋區步行回家時，遭一陌生男子騎乘失竊機車，在巷弄中從後方強奪，損失一支手機、錢包和住宅鑰匙，力道過猛她當場被扯落摔倒地面；警方獲報後立即調閱監視器資料，鎖定朱姓嫌犯，他在犯案後竟直奔逃往南投躲藏，新北市警方鎖定行蹤後，申請拘票在隔日傍晚在南投將其緝捕到案，全案依搶奪罪移送新北地方法院檢察署偵辦。
編輯中心／綜合報導
2021-12-21 18:07:29｜2021-12-21 18:18:48
據了解，這起搶案發生在12月15日08時32分許，被害人潘女在板橋區吳鳳路巷弄中，遭朱姓嫌犯騎乘竊取的機車，從後方強奪肩上包包，由於力道過猛，她當場被扯落重摔地面，起身後追不上揚長而去的朱嫌，遂趕緊報案，損失包包內的Iphone7手機一支、錢包（現金1000元、身份證、健保卡、2張信用卡跟1張提款卡），以及住宅鑰匙1串。
警方獲報，立即調閱監視器相關資料，鎖定朱姓犯嫌，朱嫌犯案得手後，將犯案機車與被害人皮包棄置於板橋區仁化街42巷口，再透過捷運與火車逃往至南投躲藏，鎖定行蹤後本分局偵查隊立即向新北地檢署申請拘票，並在隔（16）日18時50分許在南投將其緝捕到案。
朱嫌到案後坦承犯案，並稱是因缺錢花用才犯案，警方後續將全案依搶奪罪移送新北地方法院檢察署偵辦。（編輯：林莞茜）