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才鬆綁一個月！為防堵Omicron　泰國重啟旅客隔離令

▲泰國政府宣佈，21日起恢復外國遊客入境強制隔離措施，並取消已打疫苗旅客的隔離豁免。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國政府宣佈，21日起恢復外國遊客入境強制隔離措施，並取消已打疫苗旅客的隔離豁免。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-21 18:43:31｜2021-12-21 18:45:16

泰國自11月初開放63國完整接種疫苗的外籍旅客入境免隔離，其中台灣也列入名單當中。但才鬆綁不滿2個月，泰國於20日通報境內首例Omicron病毒本土感染案例，為了防堵疫情蔓延，泰國政府宣佈自21日起，恢復外籍旅客入境強制隔離的措施。

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根據《路透社》報導，泰國政府表示，考量到Omicron病毒疫情迅速擴散，泰國即日起恢復針對外籍旅客的入境強制隔離措施，並且取消以完整接種旅客的隔離豁免。

泰國政府副發言人拉查達（Rachada Dhanadirek）表示，「自12月21日開始，將不再接受『檢測好、就出發』（Test and Go）的新申請，只能隔離或是參加普吉島的沙盒（Sandbox）計畫。」

取消「檢測好、就出發」意味著外籍旅客入境泰國之後，必須到飯店進行7至10天的隔離。同時除了觀光勝地普吉島之外，其餘所有地區也將暫停允許在特定地區 由行動的「沙盒計畫」。

泰國政府發言人旺蓬孔恰納（Thanakorn Wangboonkongchana）表示，先前已經提交申請隔離豁免以及沙盒計畫的約20萬名旅客仍符合資格。

泰國先前為拯救受疫情影響，瀕臨崩潰的觀光旅遊業，於11月1日結束實施將近18個月的嚴格入境政策，對重新對外籍旅客開放國門，其中也包括台灣民眾。

截至20日為止，泰國已檢測出63人感染Omicron病毒，其中一例為本土個案，其餘皆是境外移入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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