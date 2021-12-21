才鬆綁一個月！為防堵Omicron　泰國重啟旅客隔離令

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泰國政府副發言人拉查達（Rachada Dhanadirek）表示，「自12月21日開始，將不再接受『檢測好、就出發』（Test and Go）的新申請，只能隔離或是參加普吉島的沙盒（Sandbox）計畫。」
取消「檢測好、就出發」意味著外籍旅客入境泰國之後，必須到飯店進行7至10天的隔離。同時除了觀光勝地普吉島之外，其餘所有地區也將暫停允許在特定地區 由行動的「沙盒計畫」。
泰國政府發言人旺蓬孔恰納（Thanakorn Wangboonkongchana）表示，先前已經提交申請隔離豁免以及沙盒計畫的約20萬名旅客仍符合資格。
泰國先前為拯救受疫情影響，瀕臨崩潰的觀光旅遊業，於11月1日結束實施將近18個月的嚴格入境政策，對重新對外籍旅客開放國門，其中也包括台灣民眾。
截至20日為止，泰國已檢測出63人感染Omicron病毒，其中一例為本土個案，其餘皆是境外移入。
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