COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

科學奧林匹亞台灣奪6金！國家總體排名第1名

▲2021年「第18屆國際國中科學奧林匹亞競賽」結果於20日晚間揭曉，我國6位參賽學生共獲6面金牌。（圖／教育部提供）
▲2021年「第18屆國際國中科學奧林匹亞競賽」結果於20日晚間揭曉，我國6位參賽學生共獲6面金牌。（圖／教育部提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-12-21 18:19:02

2021年「第18屆國際國中科學奧林匹亞競賽」結果於20日晚間揭曉，我國6位參賽學生共獲6面金牌，國家總體排名第1名。其中，國立台南第一高級中學學生林軒名同時獲得競賽特別獎項「理論獎」及「總成績獎」，為全體參賽學生第1名。教育部長潘文忠獲知好消息後也立即送出祝賀，恭喜他們的努力獲得豐碩成果，並為台灣爭光。
 
國際國中科學奧林匹亞（International Junior Science Olympiad, IJSO）為培養青少年對科學的興趣，整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科舉行國際競賽，參賽者須為未滿16歲學生，我國自2004年起參賽，歷年均獲佳績，至今總計獲得89金13銀。
 
本年度競賽由阿拉伯聯合大公國主辦，共59國359位選手參加。受新冠肺炎疫情影響，各國需派領隊代表赴杜拜參與實體會議，選手則在自己國家經遠端監控參加比賽，所有競賽過程與歷屆相同，我國2位領隊代表於12月11日飛往杜拜參與實體會議，預計21日搭機返國。
 
6位選手由國立台灣師範大學理學院教授組成教練團隊負責培訓，12月13日開幕典禮後領隊教師們隨即與學生分隔並參加線上會議和試題討論，選手則開始進入無通訊的競賽階段，直至12月18日傍晚完成實驗競賽後才可對外通訊。
 
國教署表示，為鼓勵學生踴躍參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽，教育部訂有相關成績優良學生升學優待辦法。獲得本次競賽金、銀、銅牌的學生，可保送高級中等學校或專科學校五年制就讀，獲金、銀、銅牌者還可分別得到教育部新台幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金。

我是廣告 請繼續往下閱讀
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
2021知名歇業餐廳，哪一間熄燈讓你最感傷？

2021知名歇業餐廳，哪一間熄燈讓你最感傷？

繼續作答
即時
推薦閱讀