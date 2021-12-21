科學奧林匹亞台灣奪6金！國家總體排名第1名

國際國中科學奧林匹亞（International Junior Science Olympiad, IJSO）為培養青少年對科學的興趣，整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科舉行國際競賽，參賽者須為未滿16歲學生，我國自2004年起參賽，歷年均獲佳績，至今總計獲得89金13銀。
本年度競賽由阿拉伯聯合大公國主辦，共59國359位選手參加。受新冠肺炎疫情影響，各國需派領隊代表赴杜拜參與實體會議，選手則在自己國家經遠端監控參加比賽，所有競賽過程與歷屆相同，我國2位領隊代表於12月11日飛往杜拜參與實體會議，預計21日搭機返國。
6位選手由國立台灣師範大學理學院教授組成教練團隊負責培訓，12月13日開幕典禮後領隊教師們隨即與學生分隔並參加線上會議和試題討論，選手則開始進入無通訊的競賽階段，直至12月18日傍晚完成實驗競賽後才可對外通訊。
國教署表示，為鼓勵學生踴躍參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽，教育部訂有相關成績優良學生升學優待辦法。獲得本次競賽金、銀、銅牌的學生，可保送高級中等學校或專科學校五年制就讀，獲金、銀、銅牌者還可分別得到教育部新台幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金。
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