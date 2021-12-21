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作文之神！李靚蕾鋪哏、埋伏筆　說了又好像沒說超高招

▲李靚蕾（右）可以說是作文之神，在文中埋下伏筆，要外界自由聯想（圖／翻攝王力宏微博）
▲李靚蕾（右）可以說是作文之神，在文中埋下伏筆，要外界自由聯想（圖／翻攝王力宏微博）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-12-21 18:56:52｜2021-12-21 19:23:50

王力宏、李靚蕾的事件原本會以昨（20）日稍早在社群媒體上宣布暫停演藝工作告一段落，沒想到30個小時後，也就是今（21）日稍早，李靚蕾再度於微博神祕發文埋下伏筆，回溯前幾次李靚蕾的發文，常常「話不說白」，要網友們反覆推敲出答案，可以說是「作文之神」，技巧高超。

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李靚蕾昨天發出的聲明中逼問王力宏招妓一事，其中一句：「請問你是否承認你從婚前，就有跟很多不同的『朋友』有約砲的習慣，甚至有劈腿的事實？例如：2012、13年你是否跟我和孫小姐同時交往？你是否同時也約砲小模回家過夜？是否有試圖跟當時16歲的小師妹當『朋友』？」

▲李靚蕾提出5點反擊王力宏。（圖／翻攝李靚蕾IG）
▲李靚蕾在文中僅提到「孫小姐」，並沒有點出這位孫小姐到底是誰。（圖／翻攝李靚蕾IG）
寫出了「孫小姐」，卻沒說是誰，就好似什麼都沒說，卻又什麼都說了，而李靚蕾文中的「孫小姐」，讓人想到先前與李靚蕾進行攻防戰的「BY2」妹妹Yumi孫雨，雖然Yumi已經在19日時曬出與王力宏對話截圖、聲明澄清，強調從未介入過王力宏、李靚蕾的婚姻，以及在王力宏結婚前，是他正式交往的女友，不過這些說法都遭李靚蕾光速打臉。

今天李靚蕾再出招，丟出沒頭沒尾的一句話：「據我所知，黑人、范范與王先生沒有不正當關係。」同樣是連名字都沒提到，讓外界自行聯想、填空，招招雖不致命，卻足以給人重擊。

▲李靚蕾神祕發文，引起猜測。（圖／翻攝李靚蕾微博）
▲李靚蕾神祕發文，引起猜測。（圖／翻攝李靚蕾微博）

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