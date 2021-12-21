蕾神無預警再出錘！鄉民見「這提示」：戰起來血流成河了
王力宏和李靚蕾婚變又傳新進度！李靚蕾今（21）日傍晚突發文表示「據我所知，陳建州、范瑋琪跟王先生沒有不正當的關係」，引起鄉民暴動，紛紛留言開始啟動「刪去法」，直說要「血流成河了」、「多的是你不知道的事」、「此地無銀三百兩」。對此，據《蘋果新聞網》報導，李靚蕾稱發文「只是單純受託幫黑人、范范澄清」。
編輯中心／綜合報導
2021-12-21 18:58:13｜2021-12-21 19:01:40
王力宏和李靚蕾宣佈離婚後，在李靚蕾曝光婚變內幕後，雙方隔空交火4天，王力宏也在20日午間發出道歉聲明，稱「不再做任何解釋和辯解」，向爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉」，希望這場戰爭就此停戰。
原以為事件會在此落幕，沒想到稍早李靚蕾突然發文表示，「據我所知，陳建州、范瑋琪跟王先生沒有不正當的關係」，一文引起鄉民暴動，開始猜測是否與日前聚會有關，因今年9月時，王力宏、徐若瑄、陳子鴻、黑人、范范曾一同在徐若瑄家聚餐。
李靚蕾無預警的發文，短短一小時就有21.9萬個讚、2.6萬則留言，網友紛紛表示「血流成河了」、「多的是你不知道的事」、「此地無銀三百兩」，直說「蕾神再出錘」、「戰場回來！戰起來！」、「蕾神獻身給大家配湯圓」。
不過，據《蘋果新聞網》報導，求證李靚蕾本人後，她表示「只是單純受託幫黑人、范范澄清」，並沒有在影射誰。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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