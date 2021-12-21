才上映5天！《蜘蛛人：無家日》全台票房飆2億

《蜘蛛人：無家日》12月15日在台上映，不僅開片創下《復仇者聯盟4：終局之戰》以來最高紀錄，也刷新索尼影業與蜘蛛人系列電影在台開片票房紀錄，更拿下獨立英雄電影開片亞軍，僅次於《鋼鐵人3》。短短5天內全台票房已達2億1300萬。而《蜘蛛人：無家日》除了在台灣成績亮眼，全美上映首周也開出2億5300萬影史第三高票房，不僅大幅超越《蜘蛛人：返校日》與《蜘蛛人：離家日》，更成為美國疫情以來首部開片即突破億元美金的電影。而世界各地相繼奪冠開紅盤，上映首周全球票房累積5億8700萬美金，同樣創下僅次於《復仇者聯盟4：終局之戰》與《復仇者聯盟3：無限之戰》。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-21 20:26:05
《蜘蛛人：無家日》自開片以來，不僅創下振奮全球的驚人票房，也獲得影迷極高的評價肯定，除了於知名影評網站爛番茄獲得94%的高評價與99%的高滿意度，更被譽為影史最棒的蜘蛛人電影，以及漫威宇宙名列前茅的顛峰之作。台灣影迷觀影反應也相當熱烈，許多觀眾表示電影讓人熱血沸騰，是自終局之戰以來少見看到全場多次熱烈驚呼鼓掌的電影。而台灣索尼影業更破天荒將主角提醒勿爆雷短片接在電影本片前，提醒觀眾保密防雷人人有責，也呼籲還未觀賞的影迷做好自主防雷管理，避免突破性爆雷。
湯姆霍蘭德在說明自己飾演的蜘蛛人時說到：「彼得帕克一直以來都是蜘蛛男孩（Spider-Boy），直到了《蜘蛛人：無家日》他才真正的成為了蜘蛛（男）人（Spider-Man），而這部電影是關於他的成長以及如何學著自己做決定。」雅各布巴塔隆接著說：「《蜘蛛人：無家日》算是這三部曲的高潮，也引出多元宇宙的可能性。」千黛亞補充：「雖然我們在這個世界裡的故事迎來了一個終點，但有趣的是打開了多元宇宙的大門，就像是打開了無限的可能性，所以可以想像什麼事情都有可能發生，我非常期待《蜘蛛人：無家日》後的發展！」