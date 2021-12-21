大同醫院神助攻！「運動選手整合照護中心」守護學生

高雄市立大同醫院今（21）日成立「運動選手整合照護中心」，而為提供體育班優秀選手專業醫療與預防照護服務，也同步與高市府教育局簽署「高雄市體育班運動選手整合照護計畫」，未來透過大同醫院提供專業醫療整合照護服務，能讓高雄市學生無後顧之憂投入訓練與競賽奪佳績，預計將有千名選手受惠。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-21 21:04:34
大同醫院院長傅尹志表示，配合高雄市政府教育局落實111年度施政計畫積極培養優秀選手之目標，整合全院跨專科、跨專業之相關人員，設立「運動選手整合照護中心」，由專任個管師橫向連結各項資源，提供以「在學選手發展」為中心之全人醫療團隊照護服務。此外，全國中等學校運動會明(111)年將於花蓮縣舉行，將派遣隨隊醫療防護團隊駐點賽場，及時提供高雄市代表隊選手賽前、賽中及賽後第一線運動防護及醫療服務。
高市府教育局局長謝文斌表示，今(110)年教育局繼續深化與大同醫院的合作計畫，除了既有的運動傷害醫療服務外，本次計畫特別新增「運動心理、運動營養及預防照護服務」，其中「青少年運動心理諮詢與注意力評估與訓練」，藉由大同醫院醫療級「兒少注意力訓練中心」，跨領域團隊針對個別選手或團隊進行全身心靈的陪伴與照顧，特別著重於注意力訓練、焦慮放鬆技巧與運動傷害心理復健，預期將對強化高雄市學生選手的心理素質，提升競賽表現有極大幫助。